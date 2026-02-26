Salarios de empleadas domésticas: cuánto van a cobrar en marzo 2026 y cómo quedó la paritaria + Seguir en









El sector firmó un nuevo acuerdo el pasado martes, que contempla una suba del 3% a pagar en dos tramos. Las partes se volverán a reunir en el mes de abril.

Cómo quedó el salario de las empleadas domésticas para marzo 2026.

Las empleadas domésticas ya tienen confirmados sus ingresos para febrero de 2026, luego de que la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) diera los detalles del nuevo acuerdo paritario. El mismo contempla un incremento del 3% que se dividirá en dos tramos de 1,5% en febrero y marzo. Además del junto con el pago de un bono extraordinario de hasta $20 mil.

La definición se tomó el pasado martes en la sede de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, donde funcionarios del Gobierno y representantes sindicales del sector consensuaron la actualización. Sobre el aumento, se acordó que impacte en dos tramos de 1,5% en febrero y marzo. Las partes volverán a reunirse en abril para evaluar nuevos ajustes.

Cómo quedaron los salarios a cobrar en marzo 2026 Tras las últimas negociaciones, así quedará la escala salarial a cobrar en marzo 2026:

Primera categoría (supervisión)

Con retiro: $3.953,99 por hora; $493.250,51 mensual.

Sin retiro: $4.317,86 por hora; $547.807,65 mensual. Segunda categoría (tareas específicas)

Con retiro: $3.751,59 por hora; $459.265,69 mensual.

Sin retiro: $4.100,04 por hora; $509.632,55 mensual. Tercera categoría (caseros) $3.546,66 por hora; $448.433,64 mensual. Cuarta categoría (tareas de cuidado) Con retiro: $3.952,85 por hora; $448.433,64 mensual.

Sin retiro: $3.546,66 por hora; $498.106,74 mensual. Quinta categoría (tareas generales) Con retiro: $3.546,66 por hora; $404.702,97 mensual.

Sin retiro: $3.298,88 por hora; $448.433,64 mensual. Empleadas domésticas: cuándo se cobrará el bono extraordinario El entendimiento alcanzado también incorporó un bono extraordinario - que tendrá carácter no remunerativo y se abonará en ambos meses - con un tope de $20 mil, que se pagará en función de la cantidad de horas trabajadas por semana. De acuerdo con lo informado oficialmente, el adicional se distribuirá de la siguiente manera: $8.000 para quienes presten servicios hasta 12 horas semanales.

Hasta $11.500 para trabajadoras con jornadas de entre 12 y 16 horas por semana.

$20 mil para aquellas que superen las 12 horas semanales.