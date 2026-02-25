Tercera ronda de negociaciones nucleares entre Irán y EEUU este jueves en Ginebra

Las delegaciones de ambos países encabezarán la tercera ronda de charlas en la ciudad suiza. "Nunca permitiré que Irán posea un arma nuclear”, adelantó Trump.

El ministro de Relaciones Exteriores iraní , Seyed Abbas Araghchi, partió este miércoles desde Teherán hacia la ciudad suiza. Según señaló en su cuenta de X, ambas partes tienen una “oportunidad histórica” para alcanzar un acuerdo sin precedentes capaz de abordar las preocupaciones mutuas y salvaguardar los intereses comunes.

"Nuestras convicciones fundamentales son clarísimas: Irán nunca desarrollará un arma nuclear bajo ninguna circunstancia; tampoco nosotros, los iraníes, renunciaremos jamás a nuestro derecho a aprovechar los dividendos de la tecnología nuclear pacífica para nuestro pueblo", aseguró el funcionario.

Por su parte, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, aseveró este miércoles que todas las opciones están sobre la mesa con respecto a Estados Unidos, tanto la diplomacia basada en la dignidad como la defensa que genera arrepentimiento.

Por el lado estadounidense, el presidente Donald Trump resolver la confrontación con Irán mediante la diplomacia, pero advirtió: “ Nunca permitiré que Irán posea un arma nuclear”.

La del jueves será la tercera ronda de negociaciones indirectas entre ambos países en el corriente mes. La primera se llevó a cabo en Mascate, el 6 de febrero, y la segunda en Ginebra el 17 de febrero. “Estamos en negociaciones con ellos. Quieren llegar a un acuerdo, pero no hemos escuchado las palabras secretas: ‘Nunca tendremos un arma nuclear’”, sostuvo el mandatario republicano en su discurso sobre el Estado de la Unión en el Capitolio.

Trump acusa a Irán de “volver a perseguir sus siniestras ambiciones” ya que, según indicó, "están trabajando para construir misiles que pronto alcanzarán a Estados Unidos”.