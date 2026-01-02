Vuelos: en un año récord para la aviación comercial argentina, una low cost tuvo la mejor performance del mercado

En sólo once meses de 2025 se superaron las cifras totales de pasajeros de 2024 y años precedentes. JetSmart fue la que sumó más pasajeros, aunque Aerolíneas Argentinas sigue liderando el mercado. Flybondi retrocedió.

El año 2025 cierra con más de 30 millones de personas que viajaron en avión en Argentina.

El año 2025 pasará a la historia de la aviación comercial argentina como uno de los más dinámicos y competitivos . El mercado aerocomercial registró cifras récord de pasajeros transportados y profundos cambios en la estructura de participación de las aerolíneas que operan en el país.

Los datos oficiales de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), actualizados a noviembre del año pasado, no hacen más que consolidar una tendencia que quedará confirmada cuando se conozcan los datos de diciembre de 2025 y el acumulado anual.

El fenómeno más relevante de este ciclo no fue solo el crecimiento del tráfico, sino el hecho de que JetSmart sobresalió en la competencia entre líneas aéreas.

La compañía low cost propiedad de un fondo de inversión estadounidense y con base regional en Chile, se consolidó como el gran ganador del año . Logró arrebatarle cuota de mercado a Aerolíneas Argentinas y, sobre todo, a Flybondi , la otra low cost que terminó el año con la peor performance relativa entre las principales empresas.

Según el último informe mensual de ANAC, con datos de noviembre, el sistema aerocomercial del país registró más de 4,39 millones de pasajeros en ese mes, con 3.045.100 en cabotaje y 1.347.497 en servicios internacionales, lo que reflejó no solo el peso del mercado doméstico, sino también la fuerte expansión de los vuelos al exterior.

Los datos acumulados a noviembre dejan claro que 2025 fue un año de récord para la aviación argentina. El volumen total de pasajeros transportados durante los primeros once meses (cabotaje e internacional) llegó a 30.147.000, un nivel que consolida la recuperación post pandemia y fortalece el papel del avión como medio de transporte central para el país.

De ese total acumulado en once meses, 15.766.000 fueron pasajeros domésticos, en tanto que 14.381.000 fueron internacionales. En todo 2024, el total de pasajeros había llegado a 29.390.000 viajeros, cifra que fue superada en 2025 un mes antes de finalizar el año.

JetSmart traccionó el crecimiento del segmento low cost

La aerolínea low cost JetSmart experimentó un crecimiento sostenido a lo largo del año, tanto en cantidad de pasajeros transportados como en participación de mercado, comportamiento que fue evolucionando mes a mes a lo largo del año pasado.

En abril de 2025, por ejemplo, JetSmart transportó más de 300.000 pasajeros y ya concentraba cerca del 23 % del mercado doméstico, superando a Flybondi y ubicándose detrás de Aerolíneas Argentinas en el ranking local.

Ese avance fue consistente: en enero, marzo, junio, octubre y noviembre, los informes de tráfico aerocomercial mostraron que la firma no solo ganaba pasajeros, sino que lo hacía a tasas interanuales que duplicaban e incluso triplicaban las de sus competidores.

Por ejemplo, en junio de 2025 mientras que el mercado doméstico total creció aproximadamente un 12% respecto a 2024, JetSmart aumentó su cantidad de pasajeros transportados en más del 100%, traccionando la mayor presencia del sector low cost en cabotaje.

En contraste con esa performance, Flybondi atravesó un año complejo en términos de participación de mercado. Más allá de sus esfuerzos corporativos y de ampliar algunas rutas, los datos oficiales muestran una caída relativa en su cuota de mercado doméstico en comparación con 2024.

En distintos períodos interanuales, como en abril, Flybondi perdió más de un 30 % en el volumen de pasajeros transportados respecto al año previo, una caída que fue más pronunciada cuanto más avanzó el año.

Cómo quedó el reparto del mercado de cabotaje

Este escenario configuró a JetSmart como la low cost de mayor crecimiento del año en cabotaje argentino, con Flybondi desplazada al tercer lugar de la tabla tras la aerolínea chilena y Aerolíneas Argentinas, que si bien mantuvo su liderazgo tradicional perdió participación de mercado en favor de las low cost.

PASAJEROS DE CABOTAJE POR LINEA AEREA Evolución de los pasajeros de cabotaje por línea aérea.

Esto se ratificó en la comparación de las cifras de ANAC de noviembre de 2025: Aerolíneas Argentinas pasó de un 61% de participación de mercado en 2024 a un 58% en 2025, cifra que representa una caída de 5.226 pasajeros. La participación de Flybondi cayó desde un 20% en noviembre de 2024 a un 16% en 2025, comportamiento que representó una pérdida de 48.152 pasajeros.

Como contrapartida, JetSmart creció del 17% en noviembre de 2024 a un participación de mercado de cabotaje de 25% en 2025, es decir que sumó 129.133 pasajeros en la comparación interanual.

Pese al retroceso de Flybondi, la participación del segmento low cost en el mercado doméstico argentino creció al 41% en noviembre de 2025, cuando era de 37% en noviembre de 2024, con un incremento de 4 puntos porcentuales.

La floja performance de Flybondi también se observó en los ratios de ocupación: entre noviembre de 2024 y el mismo mes de 2025 perdió 2 puntos porcentuales, al pasar de un 87% a un 85% en su load factor.

En cambio, Aerolíneas Argentinas mejoró 4 puntos porcentuales su ratio, ya que pasó del 84% en 2024 a un 89% en 2025. JetSmart tuvo una mejora de 1 punto porcentual, pasando de 86% a 87% en la comparación interanual.