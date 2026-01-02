Bitcoin alcanza los u$s89.000 pero no logra beneficiarse del repunte de fin de año + Seguir en









A pesar de que otros activos de riesgo hayan crecido considerablemente, la principal criptodivisa no rompe la barrera de los u$s90.000 en este comienzo de año.

El mercado de criptomonedas opera bajo una tendencia alcista, con Bitcoin (BTC) repuntando 1,7% hasta los u$s89.335, según Binance. Asimismo, Ethereum (ETH) vuelve a acomodarse en u$s3.042, luego de un alza del 2%.

Por otra parte, las altcoins anotan subas generalizadas; Dogecoin (DOGE) destaca con un crecimiento de 7,3%, y le siguen Solana (Sol) con 2,4% y Ripple (XRP) con 1,9%.

Embed Bitcoin no logra romper la barrera de los u$90.000 En el 2025, Bitcoin sufrió una caída del 6%, a pesar de haber tocado máximos históricos en octubre. Durante el último mes, su valor ha oscilado entre los u$s85.000 y u$s90.000, un rango que los analistas ven como una fase de consolidación.

Sin embargo, la demanda institucional se enfrió, y las entradas netas en productos de inversión de Bitcoin disminuyeron durante el último trimestre de 2025 a medida que aumentó la volatilidad. Los ETF de Bitcoin registraron salidas netas de u$s3.500 millones en noviembre y u$s1.100 millones en diciembre, según datos disponibles en sosovalue.

Gracias al repunte de fin de año visto en diciembre, los mercados bursátiles globales y el oro —alcanzó máximos históricos en diciembre— registraron ganancias debido al optimismo sobre los recortes de los tipos de interés en EE.UU. y la flexibilización de las condiciones financieras.

Sin embargo, no se puede decir lo mismo de la principal criptomoneda, que permaneció indiferente a esta suba. Mientras tanto, se mantienen firmes las expectativas de una mayor flexibilización monetaria en EE.UU. después de que la Reserva Federal (Fed) recortara los tipos de interés en diciembre, con los mercados anticipando dos reducciones adicionales en 2026.

