Tras no ser invitada al Tedeum, Victoria Villarruel reivindicó los "valores fundacionales de la Patria" sin nombrar a Javier Milei

La vicepresidenta difundió un mensaje por la fecha patria con foco en la libertad, la soberanía y la dignidad humana, en medio de su ausencia en la ceremonia oficial.

La vicepresidenta Victoria Villarruel publicó este lunes un mensaje por el 25 de Mayo tras no ser invitada al Tedeum en la Catedral Metropolitana . En un texto publicado en sus redes, reivindicó los valores fundacionales del país y evitó mencionar al presidente Javier Milei .

La publicación se conoció mientras Milei participaba de la ceremonia junto a su Gabinete. A diferencia de años anteriores, Villarruel no fue convocada al acto organizado por la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei.

En su mensaje, la vicepresidenta evocó la Revolución de Mayo como una expresión de libertad y responsabilidad: “Ser libres, para nuestros próceres, era asumir la responsabilidad de nuestro propio destino sin abdicar de nuestra identidad” , sostuvo.

Además, definió el proceso de 1810 como una experiencia basada en “la eminente dignidad de la persona humana bajo el orden natural y divino” , y llamó a sostener esos principios frente a los desafíos actuales.

El 25 de mayo de 1810 no fue un quiebre fortuito, sino el fruto maduro de nuestra Tradición. La Revolución de Mayo hunde sus raíces en un humanismo profundamente católico, que se forjó en las aulas de nuestras universidades indianas y en una concepción de la libertad que siempre… pic.twitter.com/GAGAuKf0QQ

En ese marco, vinculó su reflexión con la actualidad global y el avance tecnológico, en referencia a la primera encíclica del Papa León XIV sobre inteligencia artificial. Citando al pontífice, remarcó: “El desafío al que nos enfrentamos actualmente no es tecnológico sino antropológico”.

Por último, planteó que los dilemas actuales mantienen puntos en común con los de la época independentista, al sostener que la discusión sigue girando en torno a la defensa de la soberanía y la dignidad humana.

Denuncian al Gobierno por excluir a Villarruel del Tedeum y piden investigar abuso de autoridad

Un abogado denunció al Gobierno nacional por no invitar a la vicepresidenta Victoria Villarruel al Tedeum del 25 de Mayo y pidió investigar posibles delitos. La presentación apunta a la gestión de Javier Milei por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El planteo fue realizado por el letrado Ignacio Baños, quien actuó “en su carácter de ciudadano” y bajo su propio patrocinio. En su escrito, sostuvo que los hechos podrían constituir un caso de “violencia institucional y discriminatoria” contra una mujer en ejercicio de la vicepresidencia.

En ese sentido, aclaró: “No vengo a afirmar categóricamente la existencia de un delito”, pero consideró necesario que la Justicia investigue si la exclusión de Villarruel de un acto oficial “pudo obedecer a una decisión funcional contraria a la normativa de ceremonial” o a una práctica discriminatoria.

La denuncia también solicita que se analice el accionar de distintas áreas del Ejecutivo, entre ellas la Secretaría General de la Presidencia, sectores de Ceremonial y Protocolo, la Subsecretaría de Asuntos Presidenciales y la Casa Militar, así como cualquier otro funcionario involucrado.

Por último, Baños pidió que la investigación se realice con perspectiva institucional y de género, en el marco de la Ley 26.485, y que se determine la eventual responsabilidad penal de quienes hayan “intervenido, ordenado, consentido u omitido” acciones vinculadas al caso.