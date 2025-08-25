El director original de las películas de "Harry Potter" habló sobre su posible participación en la serie de HBO







Se cree que la serie de Harry Potter se estrenará a principios de 2027 con una primera temporada de ocho episodios.

Colombus dirigió las dos primeras películas de la saga.

El primer director de las películas de Harry Potter reveló por qué no trabajará en la próxima adaptación televisiva de HBO.

Centrada en los estudiantes que asisten a una escuela de magos, la serie de novelas de J.K. Rowling inspiró películas de Harry Potter sumamente rentables y la próxima serie de HBO. Se cree que la serie de Harry Potter se estrenará a principios de 2027 con una primera temporada de ocho episodios.

Dado que la franquicia cuenta con millones de fanáticos apasionados, muchos desean saber todo lo que se sabe sobre la próxima saga de Harry Potter. Si bien algunos esperan con ansias el ambicioso plan de 10 años para la saga, uno de los arquitectos originales de las películas no participará.

El director de las dos primeras películas de Harry Potter, Chris Columbus, habló sobre su falta de participación en la próxima serie. En una entrevista con el portal Variety, Columbus explicó que no trabajaría en la serie de Harry Potter porque no tiene nada nuevo que aportar a la franquicia. Vean los comentarios de Columbus a continuación: "No, ya lo hice, viste mi versión. Ya no me queda nada por hacer en el mundo de Potter".

De qué trata la serie Harry Potter Liderada por la showrunner Francesca Gardiner y el director Mark Mylod de Succession, la nueva versión de HBO de la querida franquicia, convertida en libro y película, seguirá al joven Potter (Dominic McLaughlin) cuando descubre que es un mago, deja atrás a su familia muggle y se embarca para asistir al Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. En el camino, se hace amigo de Ron Weasley (Alastair Stout) y Hermione Granger (Arabella Stanton) y lucha contra Lord Voldemort.

Por otra parte, John Lithgow interpretará a Albus Dumbledore, Janet McTeer es Minerva McGonagall, Paapa Essiedu es Severus Snape y Nick Frost es Rubeus Hagrid. Otros nombres incluyen a Katherine Parkinson como Molly Weasley, Lox Pratt como Draco Malfoy y Johnny Flynn como Lucius Malfoy, Leo Earley como Seamus Finnigan, Alessia Leoni como Parvati Patil, Sienna Moosah como Lavender Brown y Bertie Carvel como Cornelius Fudge. Bel Powley y Daniel Rigby interpretarán a Petunia y Vernon Dursley. Cada uno de los siete libros de Harry Potter conformará una temporada completa. La serie está escrita y producida por Gardiner. Mylod será productor ejecutivo y director de varios episodios, producidos por HBO en asociación con Brontë Film and TV y Warner Bros. Television. Rowling, Neil Blair y Ruth Kenley-Letts de Brontë Film and TV, y David Heyman de Heyday Films, son los productores ejecutivos de la serie.