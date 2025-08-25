Lil Nas X ha sido acusado de cuatro delitos graves tras su arresto el jueves pasado después de que lo vieran deambulando por Ventura Boulevard en Los Ángeles en ropa interior y botas de vaquero.
El rapero Lil Nas X fue acusado de cuatro delitos graves, incluido agredir a un agente de policía en Los Ángeles
El artista, cuyo verdadero nombre es Montero Hill, fue acusado de tres cargos de agresión contra un agente de policía y un cargo de resistencia a un oficial ejecutivo, según los registros del Tribunal Superior de Los Ángeles.
-
El rapero Lil Nas X fue hospitalizado por una posible sobredosis luego de pasearse en ropa interior en Los Ángeles
-
Wanda Nara podría quedar afuera de MasterChef: ¿quién iría en su lugar?
El artista, cuyo verdadero nombre es Montero Hill, fue acusado de tres cargos de agresión contra un agente de policía y un cargo de resistencia a la autoridad, según los registros del Tribunal Superior de Los Ángeles. Actualmente se encuentra detenido sin derecho a fianza y está previsto que comparezca hoy ante la jueza Sarah Ellenberg en Van Nuys, donde podría determinarse su fianza.
Tras los informes de su arresto, el Departamento de Policía de Los Ángeles inicialmente no lo nombró directamente, pero confirmó a Variety que un hombre desnudo e incoherente fue detenido y hospitalizado alrededor de las 5.50 am. El portal TMZ publicó imágenes que muestran a Lil Nas X caminando por la calle en medio de la noche, y luego publicó imágenes de él completamente desnudo mientras rapeaba el verso de Nicki Minaj de "Monster".
Así fue la detención de Lil Nas X en Los Ángeles
El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) respondió a llamadas y quejas la madrugada del jueves sobre un hombre desnudo que se comportaba de forma errática en la calle. Fue arrestado por agresión a un agente y trasladado a un hospital bajo sospecha de una posible sobredosis.
Antes de su arresto, Lil Nas X publicó varias publicaciones aleatorias en Instagram tras borrar contenido de su página. El miércoles, publicó fragmentos de canciones y fotos del interior de su casa. En una de las publicaciones aparecía con las mismas botas vaqueras blancas que llevaba en el video del jueves.
- Temas
- Los Angeles
- Música
Dejá tu comentario