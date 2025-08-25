Lollapalooza Argentina: se confirmó cuándos se conocerá el lineup de la edición 2026







La próxima edición será el 13, 14 y 15 de marzo de 2026 en el Hipódromo de San Isidro.

Llega una nueva edición del festival.

Lollapalooza Argentina 2026 ya está dando de qué hablar y cada vez falta menos para conocer el lineup de esta nueva edición.

Este jueves 28 de agosto a las 12 am se conocerá el lineup de los artistas que se presentarán el 13, 14 y 15 de marzo de 2026 en el Hipódromo de San Isidro. Una vez develado el nombre de los artistas se abrirá una nueva instancia de venta de entradas.

Embed - Lollapalooza Argentina on Instagram: "SOON." View this post on Instagram A post shared by Lollapalooza Argentina (@lollapaloozaar) En sus primeros 10 años en Argentina, el festival se posicionó como el favorito del público local e internacional, a fuerza de lineups sensacionales, diversos y llenos de opciones para todos los gustos e hizo historia por el sensacional festejo de su primera década en marzo del 2025.

Los artistas que pasaron por el Lollapalooza Argentina Por sus escenarios han pasado figuras internacionales de la talla de Red Hot Chili Peppers, Metallica, Eminem, Foo Fighters, Billie Eilish, Blink-182, Arctic Monkeys, Miley Cyrus, The Strokes, The Weeknd, Drake, SZA, Kendrick Lamar, Twenty One Pilots, Lana Del Rey, Post Malone, The Killers, Hozier, Limp Bizkit, Rosalía, Feid, Lorde, A$AP Rocky, Jack White, Imagine Dragons, Tame Impala, Arcade Fire, Florence + The Machine, Lenny Kravitz, Sam Smith, Calvin Harris, Mac Miller, Robert Plant And The Sensational Space Shifters, Noel Gallagher's High Flying Birds, Liam Gallagher, por nombrar algunos.

A su vez, hicieron brillar a talentos argentinos como CA7RIEL & Paco Amoroso, Tan Bionica, Fito Páez, Babasónicos, Maria Becerra, Duki, Miranda!, Bizarrap, WOS, Paulo Londra, Illya Kuryaki and the Valderramas, Emilia, Trueno, Cazzu, Damas Gratis, Litto Nebbia, Pedro Aznar, León Gieco, Usted Señalemelo, L-Gante, Tiago PZK, Nicki Nicole, Lali, Dillom, Catupecu Machu, Marilina Bertoldi, Louta, El Mató a un Policía Motorizado, entre otros.

La próxima tanda de entradas se habilitará con el anuncio del tan esperado line up 2026. Será el momento de conocer a los artistas que sonarán desde los escenarios de la edición número 11 de Lollapalooza Argentina y de asegurar un lugar para ese fin de semana inolvidable.

