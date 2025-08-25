Andy Summers y Stewart Copeland demandan a Sting por regalías de The Police

Sting exlíder y compositor principal de The Police ha sido demandado por el guitarrista Andy Summers y el baterista Stewart Copeland por daños considerables. Esto se produce tras años de disputas legales entre el grupo.

Así lo informa The Sun, que cita a una fuente que afirmó que "esto se venía gestando desde hacía bastante tiempo".

“Los abogados intentaron repetidamente llegar a un acuerdo extrajudicial, pero llegaron a un punto muerto” , continuaron.

"Andy y Stewart decidieron que no les quedaba otra alternativa que recurrir a los tribunales, así que acudieron a la corte. Dicen que se les deben millones en regalías perdidas", afirma el mencionada portal.

Se dice que el caso se ha registrado en el Tribunal Superior de Londres bajo el título de "contratos y acuerdos comerciales generales". Sting (cuyo nombre real es Gordon Sumner) aparece como demandado junto con su empresa, Magnetic Publishing Limited.

La historia de The Police

The Police se formó en 1977, antes de disolverse a mediados de los 80.

Su clásico éxito "Every Breath You Take", que aparece en el quinto y último álbum de la banda, "Synchronicity", fue el sencillo más vendido de 1983 y el quinto más vendido de la década.

Sting, a quien se le atribuye ser el único compositor de la canción, supuestamente gana casi u$s750 mil al año en regalías solo por esa canción.

Un portavoz de Sting negó que la acción legal estuviera relacionada con "Every Breath You Take", según el artículo. Sin embargo, no dio más detalles sobre el caso.

The Police se ha reunido en numerosas ocasiones en el pasado, y sus shows más recientes tuvieron lugar en 2008.

Sting también ha disfrutado de una exitosa carrera en solitario. Fue cabeza de cartel en las ediciones de este año del Festival de la Isla de Wight y del Latitude y paso por Argentina en febrero de este año.