Quién fue el primer salvado por Lali en los Playoffs de La Voz Argentina y aseguró su lugar en la próxima ronda

El joven se posicionó como uno de los favoritos del público y del jurado tras una serie de actuaciones consecutivas que lo ubicaron como una de las voces más sólidas del concurso.

La Voz Argentina continúa causando furor entre los argentinos. Este domingo durante los Playoffs, el participante Valentino Rossi se convirtió en el primer salvado por Lali Esposito y aseguró su pase a la siguiente ronda, luego de presentar su versión de “Don’t Stop Believin’”.

El joven, que es estudiante de medios y entretenimiento oriundo de Tigre, Buenos Aires , se posicionó como uno de los favoritos del público y del jurado tras una serie de actuaciones consecutivas que lo ubicaron como una de las voces más sólidas del concurso. “La verdad es que estuvo espectacular, todos lo estuvieron, pero siento que este primer salvado lo merece ”, sostuvo la cantante en el momento del anuncio.

Tras el anuncio, el participante fue consultado acerca de si se imaginaba el resultado: “La verdad que no. Sé que me salió mejor que la vez pasada pero no me lo esperaba. Quise venir a mostrar un poco de lo que estoy viviendo acá, no parar de soñar . Pensar que fui un chico cantando delante de un espejo y ahora estoy acá”.

Durante la emisión del programa, siete integrantes del " Team Lali " compitieron por un grupo en la próxima ronda. Entre las presentaciones, la de Valentino Rossi sobresalió por la elección del repertorio, por la ejecución vocal y por la interpretación personal, que convenció a la estrella pop de darle continuidad en la competencia.

Con la decisión de salvar solo a un participante, se pospuso la selección de los siguientes eliminados y abrió la votación al público para definir los últimos cupos del equipo. El sistema de Playoffs busca estimular el desempeño bajo presión y premiar la consistencia a lo largo de distintas etapas.

El trayecto de Valentino Rossi en La Voz Argentina

Desde su primera aparición, donde sorprendió a todo el jurado con su interpretación de "Dancing on my own" de Robyn y logró girar las cuatro sillas de forma instantánea, el joven se perfiló como uno de los talentos con mayor potencial. Luego de su actuación, el concursante escuchó elogios de los cuatro referentes musicales, pero optó por sumarse al Team Lali, tal como tenía decidido desde el inicio.

"Oficialmente soy parte de @lavozargentina 2025 y todo está siendo un sueño. Todavía no puedo creer todo lo que está pasando y no doy más de la emoción.Gracias a todos por los mensajes hermosos que estoy recibiendo y sobre todo a este hermoso programa que me está haciendo tan feliz. Si mi yo de 12 años viera esto se pellizcaría pensando que está Soñando. Gracias @nicoocchiato @mirandaenvivo @luckra @sole_pastorutti @virmodica @bela_diiorio @ferlopezrossi y sobre todo a @lali por permitirme formar parte de su equipo y por regalarme mi nueva foto favorita Los sueños se cumplen"

Su desempeño continuó en ascenso durante la etapa de Batallas. En ese segmento, enfrentó a Lucas Rivadeneira, otra de las voces fuertes del equipo, en una interpretación conjunta de “Lay me down” de Sam Smith. La instancia generó tal dificultad en la decisión de Lali que la coach salvó a ambos participantes.

Por último, en la ronda de Knockouts también expuso su versatilidad, en donde presentó “Regresa a mí” de Toni Braxton, mientras su oponente, María Bernad, asumió el clásico “A medio vivir” de Ricky Martin. En el desenlace de esa ronda, valoraron la capacidad de Rossi para asumir desafíos vocales y mantenerse fiel a su estilo.