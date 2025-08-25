SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
25 de agosto 2025 - 14:32

Francis Ford Coppola homenajeará a Werner Herzog en la inauguración del Festival de Cine de Venecia

Venecia honrará al iconoclasta director alemán, cuyo trabajo incluye Aguirre, la ira de Dios, Fitzcarraldo” y Nosferatu el vampiro, con su León de Oro 2025 a la trayectoria.

El próximo 27 de agosto.

El próximo 27 de agosto.

Francis Ford Coppola ha sido convocado por el Festival de Cine de Venecia para pronunciar el llamado discurso “Laudatio” en honor a Werner Herzog durante la ceremonia de apertura del evento.

Como ya se anunció, Venecia honrará al iconoclasta director alemán, cuyo trabajo incluye Aguirre, la ira de Dios, Fitzcarraldo” y Nosferatu el vampiro, con su León de Oro 2025 a la trayectoria.

Informate más

El premio será entregado por Coppola a Herzog durante la ceremonia de apertura en Venecia el 27 de agosto.

Coppola estuvo en Italia a principios de este mes, donde el 5 de agosto se sometió a un procedimiento médico no urgente en Roma, relacionado con problemas cardíacos.

Programación y estrenos en el Festival de Cine de Venecia

El festival se inaugurará con La Grazia de Paolo Sorrentino, que vuelve a reunir al director ganador del Oscar con el actor de La gran belleza, Toni Servillo.

En Venecia, Herzog estrenará su nuevo documental Ghost Elephants, sobre la búsqueda de una manada de esquivos elefantes en una franja prácticamente deshabitada de las tierras altas de Angola, tan extensa como Inglaterra. Ghost Elephants se proyecta fuera de competición. Herzog también impartirá una clase magistral sobre el Lido. Su próximo largometraje es Bucking Fastard, protagonizado por las hermanas Kate y Rooney Mara.

Coppola, cinco veces ganador del Oscar, es en cambio el tema del documental dirigido por Mike Figgis, Megadoc, que narra su viaje de décadas para crear el proyecto apasionante autofinanciado Megalopolis.

“Megadoc”, que se estrena en el Lido en la sección Clásicos de Venecia, se describe en la sinopsis como “un retrato del proceso creativo de Coppola”.

Coppola recibió el León de Oro a la trayectoria del Festival de Cine de Venecia en 1992.

La próxima 82ª edición de Venecia se desarrollará del 27 de agosto al 6 de septiembre.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias