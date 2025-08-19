HBO reveló el primer vistazo oficial de la familia Wesley en la serie de "Harry Potter"







La producción, que ya está siendo grabada en los estudios de Warner Bros. en Leavesden, tiene estreno previsto para 2027, en HBO y HBO Max.

La nueva serie llegará a HBO Max en 2027.

HBO acaba de divulgar la primera imagen de la familia Weasley para la nueva serie de Harry Potter. Además de Alastair Stout como Ron Weasley, se confirmó al resto de la familia.

Tristan Harland es Fred, Gabriel Harland es George, Ruari Spooner es Percy y Gracie Cochrane es Ginny para la nueva serie original de HBO, Harry Potter. (Ah, y Charlie Weasley está en Rumania ahora, pero pronto llegará para una selfie completa).

De qué trata la serie Harry Potter Liderada por la showrunner Francesca Gardiner y el director Mark Mylod de Succession, la nueva versión de HBO de la querida franquicia, convertida en libro y película, seguirá al joven Potter (Dominic McLaughlin) cuando descubre que es un mago, deja atrás a su familia muggle y se embarca para asistir al Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. En el camino, se hace amigo de Ron Weasley (Stout) y Hermione Granger (Arabella Stanton) y lucha contra Lord Voldemort.

Por otra parte, John Lithgow interpretará a Albus Dumbledore, Janet McTeer es Minerva McGonagall, Paapa Essiedu es Severus Snape y Nick Frost es Rubeus Hagrid. Otros nombres incluyen a Katherine Parkinson como Molly Weasley, Lox Pratt como Draco Malfoy y Johnny Flynn como Lucius Malfoy, Leo Earley como Seamus Finnigan, Alessia Leoni como Parvati Patil, Sienna Moosah como Lavender Brown y Bertie Carvel como Cornelius Fudge. Bel Powley y Daniel Rigby interpretarán a Petunia y Vernon Dursley.

Cada uno de los siete libros de Harry Potter conformará una temporada completa. La serie está escrita y producida por Gardiner. Mylod será productor ejecutivo y director de varios episodios, producidos por HBO en asociación con Brontë Film and TV y Warner Bros. Television. Rowling, Neil Blair y Ruth Kenley-Letts de Brontë Film and TV, y David Heyman de Heyday Films, son los productores ejecutivos de la serie.