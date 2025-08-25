Wanda Nara podría quedar afuera de MasterChef: ¿quién iría en su lugar?







El periodista Luis Ventura aseguró que removieron a la mediática del reality. Aseguran que en su lugar iría un hombre.

Tras seguir luchando en la Justicia con Mauro Icardi, Wanda Nara se enfrenta a otro escándalo.

Tras seguir luchando en la Justicia con Mauro Icardi, Wanda Nara podría quedar afuera de la nueva edición de MasterChef debido a su aparición en diferentes medios, lo que hizo enfurecer a los directivos de Telefe. Sin embargo, la gran pregunta es ¿quién sería su reemplazo?.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La razón de esta suposición la expuso el periodista Luis Ventura, al frente Secretos Verdaderos, donde aseguró que desde el canal América no habrían caído nada bien las imágenes de Wanda grabando en Los Ángeles una entrevista para La Divina Noche de Dante por El Trece.

A esta movida se le sumó la negativa de Nara a acompañar a Marley en Por el Mundo, tampoco aceptó visitar los ciclos de Georgina Barbarossa, "A la Barbarossa", y de Vero Lozano, "Cortá por Lozano" por lo que el conductor de Secretos Verdaderos aseguró que la mediática ya tendría reemplazo en el reality de cocina más famoso.

Quién será el reemplazo de Wanda Nara en MasterChef Luis Ventura adelantó que Telefe ya tiene en mente un conductor para el ciclo que Wanda Nara condujo en 2023 en reemplazo de Santiago del Moro y que es alguien que tiene mucho éxito en ese canal.

“Las últimas versiones hablan del crecimiento de posibilidades del señor Iván de Pineda en un ciclo que está identificado plenamente con Wanda Nara porque lo ha llevado adelante, porque fue premiada en esa conducción”, anticipó Ventura.

Iván de Pineda.jpg Iván de Pineda podría reemplazar a Wanda Nara en MasterChef. “A pesar de que Wanda fue confirmada por las autoridades de Telefe, en las últimas horas habría habido un debilitamiento de esa situación y suena, por las devoluciones que tuvo Iván de Pineda en los proyectos de Telefe, su figura como una alternativa”, aseguró el periodista.