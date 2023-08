El director de Tron: Ares apunta contra la huelga en Hollywood por el retraso de su película







Si bien apoyó los objetivos del paro laboral, también instó a ambas partes de la disputa contractual a resolver sus diferencias.

Tron.

El director de Tron: Ares, Joachim Rønning, usó su cuenta de Instagram para dar una actualización sobre la esperada secuela y expresar su frustración con la huelga de SAG-AFTRA, que retrasó el inicio de la película de Disney.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El director noruego (Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales y Maléfica: dueña del mal) reveló que se suponía que la producción comenzaría a filmarse esta semana y, en cambio, tuvo que despedir a 150 miembros del equipo. Rønning adelantó que la película tendría una historia centrada en la IA (al igual que las dos películas anteriores, en mayor o menor medida). Si bien apoyó los objetivos del paro laboral, también instó a ambas partes de la disputa contractual a resolver sus diferencias.

“Cerramos tratos para el desayuno”, escribió Rønning. “¿Por qué de repente tenemos todo el tiempo del mundo cuando cada día es tan precioso? Estas tácticas son extremadamente frustrantes”, agregó.

El mensaje del director de Tron: Ares “Los mejores momentos absolutos de mi carrera han sido ver a un actor actuar frente a la cámara, llevando la escena y el texto a un lugar más alto. He tenido la suerte de colaborar con un talento increíble. Es una gran parte de por qué soy cineasta. Sin embargo, como yo, ser actor o escritor significa que eres un profesional independiente. Y te puedo decir, la incertidumbre constante no es para todos. Con ese fin, no creo que sea irrazonable pedir una mejor red de seguridad.

Muchos de mis mejores amigos son escritores. Todo comienza con la historia. Todo comienza contigo. Eso debe continuar. Y eso significa que la IA debe ser regulada. No hay duda sobre la amenaza que representa la tecnología para todos los creativos. Se suponía que hoy sería nuestro primer día de fotografía principal en TRON: ARES (una película posterior sobre IA y lo que significa y se necesita para ser humano). En cambio, estamos cerrados con más de ciento cincuenta personas despedidas. Es indefinido, lo que lo hace exponencialmente más difícil para todos. La AMPTP, SAG-AFTRA y WGA necesitan acelerar el proceso de negociación y no abandonar la mesa hasta que esté terminado. Esto es Hollywood. Cerramos tratos para el desayuno. ¿Por qué de repente tenemos todo el tiempo del mundo cuando cada día es tan precioso? Estas tácticas son extremadamente frustrantes. Es hora de la diplomacia para que podamos volver al trabajo, en condiciones que sean justas para todos”. Jared Leto Tron.webp De qué trata Tron: Ares Tron: Ares está protagonizada por Jared Leto como un nuevo personaje de la franquicia, Ares. El lema dice que la película "muestra a Ares, el programa de computadora de Leto, en un viaje del mundo digital al humano". Según The Hollywood Reporter,la nueva película pasará más tiempo en el mundo real. Se dice que el guión de Jesse Wigutow y Jack Thorne se centra en un programa sensible que cruza al mundo humano que no está listo para el contacto. La película también está protagonizada por Evan Peters, Jodie Turner-Smith, Greta Lee y Cameron Monaghan. Tron: Ares ha sido descrita como una secuela de la película Tron: Legacy de 2010, pero aún no se sabe si aparecerán la estrella de la franquicia Jeff Bridges o los protagonistas de Legacy Olivia Wilde y Garrett Hedlund.

Temas Huelga

Disney