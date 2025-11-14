SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

14 de noviembre 2025 - 15:30

La película argentina basada en una historia real que sorprendió al mundo ya está disponible en Prime Video

Con una fuerte crítica social, esta producción muestra desde adentro un caso de injusticia que conmocionó a todos.

Camila Plaate protagoniza esta dramática película, en Prime Video.

Camila Plaate protagoniza esta dramática película, en Prime Video.

Imagen: Prime Video

Entre los estrenos más importantes del mes, una película argentina acaba de llegar a Prime Video y ya genera conversación por su potente trasfondo social. Basada en hechos reales, la producción invita a reflexionar sobre la desigualdad y la injusticia a través de una historia que conmovió al país y ahora busca llegar a espectadores de todo el mundo.

Ya disponible en la plataforma, la cinta combina drama, sensibilidad y compromiso social para retratar una causa judicial que marcó un antes y un después en el debate sobre los derechos de las mujeres en Argentina. Su título es Belén.

Belén
Bajo la dirección de Dolores Fonzi, esta película aborda un hecho real, en Prime Video.

Bajo la dirección de Dolores Fonzi, esta película aborda un hecho real, en Prime Video.

De qué trata Belén, la esperada película nacional

La trama sigue la historia de Julieta, una joven tucumana que llega a un hospital con fuertes dolores y sin saber que cursaba un embarazo. Tras sufrir una emergencia obstétrica, es acusada de un delito que no cometió y encarcelada injustamente. Desde ese momento comienza una batalla legal y humana que pone en evidencia los prejuicios, la falta de recursos y la vulnerabilidad de quienes enfrentan al sistema judicial desde la marginalidad.

A lo largo del relato, su abogada, Soledad Deza, se convierte en su principal defensora y en símbolo de una lucha colectiva. Belén no solo expone un caso real de injusticia, sino que lo transforma en una historia de resistencia, solidaridad y esperanza que interpela tanto al público argentino como al internacional.

Prime Video: tráiler de Belén

Embed - Belén - Tráiler Oficial

Prime Video: elenco de Belén

  • Dolores Fonzi
  • Camila Plaate
  • Laura Paredes
  • Julieta Cardinali
  • Sergio Prina

