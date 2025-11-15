La serie tendencia en Prime Video de solo seis capítulos donde nada es lo que parece







Con pocos episodios, Prime Video suma una serie que dejará enganchados a sus televidentes por su particular trama.

Prime Video y una serie que mantiene expectantes a sus televidentes en pocos epidodios. Amazon Prime Video/Unsplash

Cantidad no es sinónimo de calidad, y eso es algo que aplica a las series que se estrenan. No hacen falta muchos capítulos para que una obra pueda encandilar a sus televidentes. Eso es algo que entendió muy bien Prime Video, quien sumó una producción más que interesante a su plataforma.

Malicia es un thriller que garantiza que el espectador se quede en vilo hasta el final de los seis episodios que la componen. Con un nivel actoral destacado y elogiado por los expertos, es una de las grandes sorpresas que se estrenaron este año.

Malicia Prime Video La serie es una de las grandes apuestas de Prime Video. Prime Video De qué trata Malicia, la nueva miniserie de la plataforma La historia, disponible en Prime Video, recorre la vida de Adam. Es un tutor joven y brillante, quien tiene la capacidad de leer a las personas con mucha facilidad. Con su carisma particular, consigue que se le abran las puertas de una de las familias más importantes que existen.

Los Tanner, uno de los clanes más adinerados, deciden invitarlo a unas vacaciones soñadas en las playas privadas de Grecia. Con el correr de los días, el protagonista se convertirá en algo más que un acompañante: pasará a ser un miembro imprescindible en un seno familiar completamente partido.

Prime Video: tráiler de Malicia Embed - Malicia | Tráiler oficial | Prime Video España Prime Video: elenco de Malicia Jack Whitehall

David Duchovny

Teddie Allen

Carice van Houten

Phoenix Laroche

Harry Gilby

Christine Adams