El hijo de Pappo le envió un mensaje a Javier Milei y le pidió que tirara "un hueso" a los que menos tienen

hijo de pappo milei El video difundido en las redes.

"Entienda que yo confié en usted antes que sea presidente y me encuentro en la situación de que soy músico, no tenemos para comer. Esa es la realidad, hay gente que realmente no tiene para comer. Me puse contento cuando usted asumió porque fui un preso político. Casualidad: usted asume y yo quedo libre", amplió.