El k-drama que es perfecto para maratonear: se volvió una de las series más vistas de Prime Video







Además de risas, ofrece un ácido análisis sobre las dinámicas laborales conservadoras y restrictivas de la sociedad.

La imperdible serie de Prime Video. Imagen: Prime Video

La plataforma Prime Video tiene en su catálogo una nueva serie que combina humor, romance y una mirada actual sobre las relaciones laborales y personales. Esta serie recorta el exceso de capítulos: tiene apenas doce episodios, lo que la hace ideal para una maratón rápida y atrapante.

El dolor de la rutina, la presión social y el deseo de cambio se mezclan en una comedia dramática que rápidamente escaló en popularidad y se ubicó entre las más vistas de la plataforma. El título de esta producción es El que no gana no ama.

El que no gana no ama El título de la famosa plataforma que es ideal para ver en una tarde de maratón. Imagen: Prime Video De qué trata El que no gana no ama, el k-drama furor de Prime Video La historia sigue a Son Hae Young, una mujer ambiciosa que trabaja en una gran empresa en Corea del Sur. Al descubrir que las mujeres solteras no son consideradas para un codiciado ascenso, traza un plan poco convencional: simular un matrimonio para parecer estable de cara a su empresa.

Para llevar adelante su estrategia, recluta a Kim Ji Wook, un trabajador de medio tiempo en una tienda de conveniencia que acepta convertirse en su “esposo” fingido. Este arreglo, al principio pensado solo como una fachada profesional, se va transformando cuando las líneas entre lo falso y lo real comienzan a difuminarse.

Mientras Hae Young y Ji Wook navegan por exigencias laborales, miradas ajenas y la presión de mantener las apariencias, la serie también explora la amistad, la autoafirmación y el valor de decidir por uno mismo.

Prime Video: tráiler de El que no gana no ama Embed - El que no gana no ama - Tráiler Oficial | Amazon Prime Prime Video: elenco de El que no gana no ama Shin Min-A

Kim Young-Dae

Lee Sang-Yi

Han Ji Hyun

Jeon Hye-Won