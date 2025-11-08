Ed Sheeran debuta en Netflix con un formato inédito y lleno de actuaciones callejeras: ¿Cuándo se estrena?

El nuevo proyecto musical del artista fue grabado en una sola toma, bajo la dirección de Philip Barantini, reconocido por su trabajo en "Adolescencia".

“Sin cortes con Ed Sheeran” mostrará al artista interpretando sus canciones por las calles y el subte de Nueva York.

En los últimos años, Netflix convirtió a la música en una de sus grandes apuestas, con producciones que emocionaron a millones de espectadores en todo el mundo. Desde "Miss Americana" , el documental de Taylor Swift, hasta "Homecoming" de Beyoncé, demostraron que las historias que se cuentan en primera persona son un éxito asegurado .

Y a ese catálogo, ahora se suma "Sin cortes con Ed Sheeran" , una película que promete revolucionar la idea de concierto filmado. El cantante británico, conocido por su sencillez y conexión directa con el público, debuta en la app con un formato inédito.

Filmado en una sola toma , sin ediciones, el especial sigue al artista caminando por las calles de Nueva York mientras interpreta sus canciones, improvisa con su guitarra y se cruza con fans que no esperaban encontrárselo en el subte o en una esquina cualquiera.

Una propuesta que, más que un recital, busca capturar la energía humana que hay detrás de las estrellas. ¡No te lo podés perder!

El nuevo especial "Sin cortes con Ed Sheeran: una experiencia musical" llegará a Netflix el próximo 21 de noviembre . Dirigido por el multipremiado Philip Barantini , responsable del éxito "Adolescencia" , el proyecto combina su ya conocido talento para usar el plano secuencia con la emoción de un concierto en vivo.

A lo largo de una tarde en Nueva York, la cámara sigue al artista en una toma continua entre calles, parques y vagones de subte. En ese recorrido, Ed canta, conversa con desconocidos y transforma los espacios cotidianos en escenarios.

Sin embargo, la grabación fue un gran desafío técnico: cada movimiento de cámara, cada nota y cada paso fueron sincronizados con precisión milimétrica para mantener la ilusión de continuidad.

ed sheeran1

La apuesta incluye versiones acústicas de "Shape of You", "Perfect" y "Bad Habits", junto con temas de su nuevo álbum "Play", lanzado en septiembre, que tiene 19 canciones, entre ellas "Azizam" y "A Little More". El resultado es una mezcla entre la nostalgia y la madurez de un artista que sigue reinventándose.

El estreno coincide con un momento muy activo del músico. Actualmente, está preparando una gira europea, participará del "iHeartRadio Jingle Ball Tour" y anunció el avance de "Rewind", un disco hermano su último lanzamiento. Incluso adelantó que planea un álbum póstumo titulado "Eject".

ed-sheeran-one-shot-2025-06

Para muchos fanáticos, Sheeran parece cerrar un círculo con esta producción. En los comienzos de su carrera, tocaba en pubs y calles de Inglaterra solo con una guitarra. Ahora, vuelve a ese origen, pero junto a Netflix y la mirada de millones de espectadores.

Tráiler de "Sin cortes con Ed Sheeran"