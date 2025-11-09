Dua Lipa sorprendió al público argentino al cantar "Tu Misterioso Alguien" de Miranda en su segundo show en el Monumental







En su segunda noche en Buenos Aires, la artista británica emocionó al público con una versión impecable de “Tu misterioso alguien”, de Miranda.

Dua Lipa deslumbró a más de 60 mil fanáticos en su segundo show en el estadio de River Plate.

Dua Lipa conquistó por segunda vez el estadio de River Plate y sorprendió a miles de fanáticos argentinos al interpretar una versión única de “Tu misterioso alguien”, el clásico de Miranda. Con su carisma, su voz potente y un dominio absoluto del escenario, la artista británica volvió a confirmar por qué es una de las figuras más influyentes del pop mundial.

Durante su show del sábado 8 de noviembre, Dua Lipa presentó un espectáculo repleto de energía, luces y coreografías deslumbrantes. Pero el momento más emotivo de la noche llegó cuando anunció que iba a cantar una canción especial: “Durante mis tours a mí me gusta sorprender al público con una canción original de su país y hoy encontré esta que me gustó mucho”, dijo antes de entonar “Tu misterioso alguien”.

Dua Lipa- Tu misterioso alguien La cantante británica sorprendió al público argentino al interpretar “Tu misterioso alguien”, de Miranda. X: @Flow_ar La elección no fue casual. En su primera noche en River, la cantante había interpretado “De música ligera”, el himno de Soda Stereo, dejando en claro su respeto por la música argentina. Esta vez, decidió rendir homenaje al pop nacional con una versión que desató la ovación de las más de 60 mil personas presentes.

Dua Lipa, la artista que todo lo puede Su interpretación del tema de Miranda no solo destacó por su impecable pronunciación en español, sino también por la naturalidad con la que se apropió de la canción. Dua Lipa le dio una nueva esencia: moderna, elegante y vibrante. La complejidad vocal del tema (con los característicos tonos de Ale Sergi y Juliana Gattas) no fue obstáculo para una artista que, una vez más, demostró su versatilidad.

dua lipa de musica ligera Durante dos noches consecutivas, Dua Lipa homenajeó a la música argentina con clásicos de Soda Stereo y Miranda. DF Entertaiment Más allá de su talento, Dua Lipa logró conectar con el público argentino desde el amor, la inteligencia y el respeto cultural. Su show fue un despliegue de profesionalismo y magnetismo, acompañado por un cuerpo de bailarines y músicos que completaron una noche inolvidable.

Con dos conciertos colmados y dos homenajes distintos a la música local, Dua Lipa no solo reafirmó su estatus global: se ganó, definitivamente, el corazón de la Argentina.

