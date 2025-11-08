El dólar oficial cerró a $1.445 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hizo a $1.401,78 para la compra y $1.454,66 para la venta, en la jornada del viernes.
Dólar hoy: a cuánto cotiza este sábado 8 de noviembre
Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.
Dólar blue hoy: a cuánto opera este sábado 8 de noviembre
Las reservas brutas internacionales cayeron en u$s753 millones este viernes producto de un pago al Fondo Monetario Internacional (FMI) y cerraron en u$s40.260 millones. No obstante, a nivel semanal tuvieron un incremento de u$s878 millones y de u$s10.653 millones en lo que va del año.
A cuánto cerró el dólar oficial hoy, sábado 8 de noviembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar se ubicó en $1.415 para la venta.
A cuánto cotizó el dólar blue hoy, sábado 8 de noviembre
El dólar blue cerró en $1.395 para la compra y a $1.415 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, sábado 8 de noviembre
El dólar CCL cerró a $1.471,71 y la brecha con el dólar oficial es de 4%.
Valor del dólar MEP hoy, sábado 8 de noviembre
El dólar MEP cotizó a $1.454,69 y la brecha con el dólar oficial es de 2,8%.
Precio del dólar tarjeta hoy, sábado 8 de noviembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.878,5.
Cotización del dólar cripto hoy, sábado 8 de noviembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.463,75, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, sábado 8 de noviembre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s103.265, según Binance.
