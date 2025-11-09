Quiénes suenan en el PJ bonaerense para competir contra Máximo Kirchner

¿Cómo se definen los liderazgos en el peronismo? ¿Por consenso o a través del conflicto? El recambio de autoridades en el PJ de la provincia de Buenos Aires abre un interrogante sobre la continuidad o sucesión de Máximo Kirchner al frente del partido en medio de la tensión con el gobierno de Axel Kicillof y tras un nuevo reclamo público de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por el desdoblamiento electoral de los comicios bonaerenses.

Mientras el gobernador reagrupa a los intendentes del Movimiento Derecho al Futuro, principales protagonistas de la paliza electoral que Fuerza Patria le propinó a La Libertad Avanza en las elecciones locales del 7 de septiembre, comienzan a sonar nombres para animar una posible interna para enfrentar a Máximo Kirchner por la conducción del peronismo bonaerense . Fue el mismo hijo de la ex presidenta quien le puso fecha a esa eventual compulsa para febrero del próximo año.

Sobre el llamado a elecciones en el PJ bonaerense, Máximo señaló este fin de semana que "la idea es hacer elecciones en febrero en el marco de los 80 años del primer triunfo del peronismo" . Además, en un mensaje a Kicillof recordó que con el gobernador "se acordó la continuidad en el PJ de la PBA en el marco del cierre de listas". "Yo voy charlando con diferentes compañeros intendentes, intendentas para poder realmente llevarlo adelante. Creo que febrero es un buen mes, aparte se cumplen los 80 años del triunfo del peronismo", inisitió.

Si bien por ahora nadie lo hace oficial, ya comenzaron a evaluarse distintas posibilidades para celebrar una interna formal en febrero. La semana pasada la intendenta de Moreno, Mariel Fernández , sorprendió en público al confesar que "lo que necesitamos es que el partido no sea una cáscara vacía ni un elemento de disputa sino de construcción. Un partido que interpele, que recorra, que escuche mucho. Hoy no sucede".

Se trata de la vicepresidenta del PJ bonaerense, dirigente del Movimiento Evita y voz de varios jefes comunales, quien la semana pasada directamente admitió: “si hay internas, obviamente quiero participar como cualquier otro dirigente porque me parece que justamente lo que necesitamos que el partido no sea una cáscara vacía ni sea un elemento de disputa, sino que sea un elemento de construcción”.

El mandato de Máximo Kirchner vence el próximo 18 de diciembre, en menos de 40 días, y el debate ya está instalado con el agravante de la reciente derrota electoral del peronismo en las legislativas del 26 de octubre por un puñado de votos frente a la candidatura libertaria de Diego Santilli, en un comicio nacional donde Fuerza Patria no logró sostener la ventaja de 14 puntos que había obtenido en las desdobladas de septiembre.

Mensaje a Axel Kicillof

Tras la derrota electoral en las legislativas nacionales, desde La Cámpora no sólo volvieron a cuestionar a Kicillof por el desdoblamiento sino que además apuntaron a los intendentes por su supuesta falta de compromiso en la elección nacional, reclamo que incluyó gesticulaciones de Máximo Kirchner la noche de la derrota sobre el escenario montado en el búnker electoral en La Plata mientras hablaba Kicillof. Un incidente que disparó la tensión interna.

En ese contexto, un grupo de jefes comunales del conurbano integrado por Federico Achával (Pilar), Gastón Granados (Ezeiza), Nicolás Mantegazza (San Vicente) y Federico Otermín (Lomas de Zamora), entre otros, también comenzó a evaluar alternativas para descomprimir el fuego cruzado dentro del peronismo bonaerense. De hecho, Granados venía de elevar fuertes críticas a la conducción nacional al afirma que "los dirigentes nacionales tienen que entender que los intendentes somos los que tenemos los votos”.

Se mueve el PJ

Cada vez más enfrentada al kirchnerismo, Verónica Magario sería otra de las posibilidades para competir por la presidencia del PJ bonaerense en febrero. La vice gobernadora es uno de los nombres que, junto con Andrés Larroque, estarían en boxes para avanzar sobre el peronismo bonaerense en el marco de un debate más profundo que incluye la sucesión de Axel Kicillof a partir del 2027 teniendo en cuenta que el gobernador transita su segundo mandato, y al igual que Magario, está impedido de ser candidato para postularse como mandatario provincial.

Magario ya había sido blanco de críticas del kirchnerismo este año en un encuentro de la Mesa Cristina 2025 llevado adelante en La Matanza. En el evento, celebrado una semana después del acto encabezado por Máximo Kirchner en el Congreso de las 62 Organizaciones Gremiales Peronistas en abril en San Justo -junto al diputado provincial Facundo Tignanelli-, se había manifestado el apoyo a la postulación de la ex presidente antes de que la Corte Suprema confirmar su condena en la denominada causa "Vialidad" y su imposibilidad de figurar en la boleta de la tercera sección electoral. "Mientras la vicegobernadora Verónica Magario han mantenido silencio público sobre la confirmación de la candidatura, la Mesa La Matanza con Cristina avanza con la organización de la campaña en el distrito más grande del país", habían manifestado en ese momento.