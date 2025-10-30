Es normal que las grandes compañías de streaming produzcan películas propias para poder competir constantemente una con otra. Esta vez, Prime Video es quién patea el tablero con un film que dará que hablar, basado en una obra de teatro y con un elenco que ha logrado destacar en los últimos años.
La nueva película +18 de Prime Video: una noche llena de drama, pasión y traiciones inesperadas
La película, que se estrenará en Prime Video, dará que hablar debido a su llamativa trama con escenas más que apasionantes.
Hedda cuenta con el protagónico de Tessa Thompson, recordada por sus papeles en Creed y en Thor: Ragnarok, bajo la dirección de Nia Da Costa. Estrenada en el Festival Internacional de Cine de Toronto de 2025 el 7 de septiembre, ha logrado tener buenas críticas antes de su arribo a la plataforma.
De qué trata Hedda, el estreno de Prime Video
Basada en la obra de teatro "Hedda Gabler", escrita por el reconocido dramaturgo noruego Henrik Ibsen, considerado uno de los escritores más destacados del Siglo XIX, la historia logra impactar de lleno en el público. La misma sigue a Hedda, quién está en una posición bastante incómoda.
Ella se debate constantemente entre el fuerte dolor de un amor del pasado y como este repercute en su vida actual, generándole una asfixia emocional. Después de una noche intensa, esos deseos reprimidos y tensiones ocultas explotan finalmente, lo que la arrastra a ella y todo su alrededor en una historia plagada de misterio, pasión, manipulación y traición.
Prime Video: tráiler de Hedda
Prime Video: elenco de Hedda
- Tessa Thompson
- Imogen Poots
- Tom Bateman
- Nina Hoss
- Nicholas Pinnock
- Finbar Lynch
- Mirren Mack
- Jamael Westman
