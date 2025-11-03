De enemigos a amantes: la comedia romántica de Prime Video que conquistará tu corazón







Una divertida película que abordará el romance desde un lugar inesperado, con chistes ácidos y giros drásticos.

Lucy Hale protagoniza la divertida película disponible en Prime Video. Prime Video

Prime Video trae una nueva opción para quienes disfrutan de los giros divertidos del amor. La película combina la tensión inicial entre dos rivales con la chispa inesperada de un romance imparable. Esta cinta propone un recorrido emocional que va del choque al entendimiento, de la competencia al deseo, y promete conquistar corazones con cada escena.

Se trata de "Cariño, cuánto te odio", una comedia romántica con personajes que se odian al inicio, se provocan sin descanso y descubren que la línea entre el odio y el amor es más fina de lo que creían. El entorno laboral sirve de escenario para juegos de poder, risas e inevitables confesiones.

Cariño, cuánto te odio La película ideal para los amantes de las comedias románticas, en Prime Video. Imagen: Prime Video De qué trata Cariño, cuánto te odio, la película imperdible de Prime Video Lucy Hutton es una asistente que aspira a escalar laboralmente sin sacrificar sus valores, y Joshua Templeman es su contraparte perfecta de rival implacable y frío profesional. Ambos trabajan en editoriales que deciden fusionarse, lo que los coloca cara a cara en un conflicto por el mismo puesto: quien no lo obtenga deberá renunciar. Este desafío pone en marcha una competición feroz entre ellos.

Pero mientras se baten en duelo diario con sarcasmo, estrategias y miradas desafiantes, empiezan a descubrir que esa tensión escondía otro tipo de emoción. Así, lo que comenzó como odio profesional evoluciona hacia una conexión inesperada que convierte su disputa en algo mucho más complicado.

Prime Video: tráiler de Cariño, cuánto te odio Embed - Cariño, cuánto te odio – Tráiler Oficial | Prime video Prime Video: elenco de Cariño, cuánto te odio Lucy Hale

Austin Stowell

Damon Daunno

Corbin Bernsen

Sakina Jaffrey