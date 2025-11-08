No te la podés perder: la película de HBO Max perfecta para los fanáticos del automovilismo







Una historia intensa, basada en hechos reales, acelera emociones y ya se convirtió en la película más comentada del mes en HBO Max.

La nueva película de HBO Max revive una historia real que mezcla tragedia, rivalidad y motores rugiendo a fondo en el mundo del automovilismo. Foto: Hulu

Los motores rugen en la pantalla y los fanáticos del automovilismo sienten que el corazón se acelera. HBO Max se sumerge en el mundo de la velocidad con una película que no solo emociona, sino que también revive una historia intensa y personal. Inspirada en hechos reales, esta producción atrapa desde el primer minuto.

"Ferrari" llega con una propuesta que va más allá de las carreras. Con drama familiar, decisiones arriesgadas y una recreación impecable de épocas pasadas, se convierte en una de las joyas cinematográficas del año para los amantes de la acción sobre ruedas.

ferrari Pasión, velocidad y drama familiar se cruzan en la nueva película biográfica que ya conquista a los usuarios de HBO Max. Lorenzo Sisti/Neon De qué trata Ferrari, la película que sumó HBO Max La película dirigida por Michael Mann transporta al espectador al verano de 1957, cuando Enzo Ferrari, interpretado por Adam Driver, enfrenta una etapa crítica: la bancarrota de su empresa y una profunda crisis personal tras la pérdida de su hijo. En este contexto, el fundador de la escudería italiana apuesta todo en una sola jugada: la mítica competencia Mille Miglia.

A medida que avanza la historia, se reflejan los conflictos con su esposa Laura, encarnada por Penélope Cruz, y las tensiones familiares que amenazan con derrumbar su mundo. Las carreras no son el único desafío: también debe lidiar con una empresa al borde del colapso y una reputación en juego.

Uno de los puntos más impactantes de la película es la reconstrucción detallada de los autos y escenarios de la época. La acción en pista se combina con una narrativa dramática, donde cada decisión puede significar la gloria o el final definitivo. "Ferrari" se convierte así en una película de culto para quienes viven la pasión por los autos.

HBO Max: tráiler de Ferrari Embed - Ferrari (2024) Tráiler Oficial Español HBO Max: el elenco de Ferrari Adam Driver

Penélope Cruz

Patrick Dempsey

Shailene Woodley

Jack O’Connell

Sarah Gadon

Gabriel Leone