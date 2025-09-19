Él Mató a un Policía Motorizado vuelve al Estadio Obras para una celebración especial: cómo y dónde conseguir las entradas

La banda celebra los 20 años de su trilogía emblemática: "Navidad de reserva" (2005), "Un millón de euros" (2006) y "Día de los muertos" (2008).

Él Mató a un Policía Motorizado anuncia un show especial en el Estadio Obras el 20 de diciembre para celebrar los 20 años de su trilogía emblemática : Navidad de reserva (2005), Un millón de euros (2006) y Día de los muertos (2008).

Tres discos que trazaron el mapa sonoro y estético de la banda, y que hoy regresan en vivo para revivir una etapa clave de su carrera.

Las entradas para el show del 20 de diciembre en Obras están disponibles a través de Passline.

Esta obra en tres capítulos atraviesa el nacimiento, la vida y la muerte. Cada EP abrió un universo propio de imágenes urbanas y emocionales, dejando canciones que con el tiempo se volvieron clásicos y piezas infaltables en sus shows.

La secuencia no solo definió la identidad de Él Mató en la escena independiente, sino que también los llevó a cruzar fronteras: en 2010 debutaron en Europa en el festival Primavera Sound de Barcelona, con una presentación aclamada por público y prensa. Al año siguiente, regresaron a España, Reino Unido y Francia, consolidando así su proyección internacional.

“Esa trilogía fue el comienzo de todo, una manera de decir quiénes éramos y qué buscábamos. Volver a esas canciones después de 20 años es reencontrarnos con nuestra esencia, con la fuerza que nos impulsó desde el principio”, expresa Santiago Motorizado.

El festejo en Obras será una oportunidad única para aquellos fanáticos que siguen a Él Mató desde sus comienzos en La Plata y volver a experimentar en vivo aquellas canciones que definieron un antes y un después en su recorrido artístico como “El héroe de la Navidad”, “Chica rutera”, “Amigo piedra”, “Vienen bajando”, “Mi próximo movimiento” y “El día del huracán”, entre muchas otras.