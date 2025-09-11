Llega "DF Concert Week": una semana dedicada a los fans de la música con sorpresas y entradas para los shows más esperados

Se acerca la semana más esperada por los fanáticos de la música en vivo: DF Concert Week regresa del 15 al 19 de septiembre con beneficios imperdibles para los shows de tus artistas favoritos. Durante cinco días, los seguidores podrán acceder a experiencias únicas y promociones especiales en conciertos de Imagine Dragons, Linkin Park, María Becerra, Danny Ocean, Lasso, Lola Indigo ¡E incluso beneficios sorpresa de shows imperdibles y agotados!
¿Qué es Concert Week?
Concert Week es una iniciativa global de Live Nation que celebra la pasión por la música en vivo y que DF Entertainment trae nuevamente a la Argentina. Es una semana pensada 100% para quienes aman estar cerca de sus artistas.
¿Cómo enterarse de los beneficios?
Cada día de la semana se anunciarán beneficios exclusivos y sorpresas a través de las redes oficiales de DF Entertainment (@dfallaccess), así como también la metodología para acceder a las experiencias, tickets u oportunidades especiales.
Los beneficios incluyen descuentos en tickets, Meet & Greets, Early Access, Merchandising exclusivo y acceso a Soundcheck, entre muchas otras oportunidades especiales.
Con esta nueva edición, DF Concert Week consolida un puente directo entre fans y artistas, reafirmando el compromiso de DF Entertainment de crear experiencias memorables que trascienden el show en vivo. Una invitación a celebrar la música de una forma diferente: más cerca, más especial, más inolvidable.
