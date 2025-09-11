Llega "DF Concert Week": una semana dedicada a los fans de la música con sorpresas y entradas para los shows más esperados







Del 15 al 19 de septiembre disfrutá de descuentos, Meet & Greets, Early Access, Merch, acceso a Soundcheck y mucho más en los conciertos más esperados del año.

Del 15 al 19 de septiembre.

Se acerca la semana más esperada por los fanáticos de la música en vivo: DF Concert Week regresa del 15 al 19 de septiembre con beneficios imperdibles para los shows de tus artistas favoritos. Durante cinco días, los seguidores podrán acceder a experiencias únicas y promociones especiales en conciertos de Imagine Dragons, Linkin Park, María Becerra, Danny Ocean, Lasso, Lola Indigo ¡E incluso beneficios sorpresa de shows imperdibles y agotados!

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

¿Qué es Concert Week? Concert Week es una iniciativa global de Live Nation que celebra la pasión por la música en vivo y que DF Entertainment trae nuevamente a la Argentina. Es una semana pensada 100% para quienes aman estar cerca de sus artistas.

¿Cómo enterarse de los beneficios? Cada día de la semana se anunciarán beneficios exclusivos y sorpresas a través de las redes oficiales de DF Entertainment (@dfallaccess), así como también la metodología para acceder a las experiencias, tickets u oportunidades especiales.

RRSS_CONCERTWEEK_1x1_01 DF Concert Week tendrá lugar del 15 al 19 de septiembre.

Los beneficios incluyen descuentos en tickets, Meet & Greets, Early Access, Merchandising exclusivo y acceso a Soundcheck, entre muchas otras oportunidades especiales.

Con esta nueva edición, DF Concert Week consolida un puente directo entre fans y artistas, reafirmando el compromiso de DF Entertainment de crear experiencias memorables que trascienden el show en vivo. Una invitación a celebrar la música de una forma diferente: más cerca, más especial, más inolvidable.

Temas Música

entradas