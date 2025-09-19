La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmó un nuevo incremento en los montos para todas sus prestaciones, incluidas aquellas pertenecientes al Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). Estas son ayudas económicas que tienen el objetivo de cubrir las necesidades de los hogares más vulnerables.
SUAF de ANSES: aumento confirmado para las Asignaciones Familiares en octubre 2025
Descibrí los nuevos montos que recibirán los beneficiarios de esas prestaciones el próximo mes.
El próximo mes, todos los beneficiarios de ANSES recibirán un aumento del 1,9% en sus haberes debido a que se les sumará el porcentaje de inflación de agosto. Esto se debe a que el Decreto de Movilidad Jubilatoria establece que las prestaciones del organismo se actualizan según el último Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado.
SUAF de ANSES: quiénes pueden acceder
El SUAF de ANSES es un programa de prestaciones dirigido a personas con ingresos formales. Quienes pueden solicitar esta asignación son:
- Trabajadores registrados bajo relación de dependencia
- Monotributistas (todas las categorías)
- Jubiladas y jubilados del sistema nacional
- Personas desempleadas que reciben la Prestación por Desempleo
- Empleadas y empleados rurales o temporarios
- Veteranos de guerra que cuentan con una pensión reconocida
Monto de las Asignaciones Familiares en octubre 2025
Estos son los valores de cobros que recibirán los beneficiarios de las Asignaciones Familiares en octubre, con la nueva actualización de haberes:
Asignación Familiar por Hijo
- IGF hasta $860.486: $58.629,16
- IGF entre $860.486,01 y $1.261.988: $39.546,78
- IGF entre $1.261.988,01 y $1.457.010: $23.918,39
Asignación por Hijo con Discapacidad
- IGF hasta $860.486: $190.898,81
- IGF entre $860.486,01 y $1.261.988: $135.047,35
- IGF desde $1.261.988,01: $85.233,51
Asignación por Embarazo
- $93.800,75
Asignación por Prenatal
- IGF hasta $860.486: $58.629,16
- IGF entre $860.486,01 y $1.261.988: $39.547,00
- IGF entre $1.261.988,01 y $1.457.010: $23.918,39
- IGF entre $1.457.010,01 y $4.556.714: $12.339,98
Asignaciones de Pago Único
- Nacimiento: $68.337,11
- Adopción: $408.624,05
- Matrimonio: $102.329,35
Asignación por Cónyuge
- 14.221,06
