Oasis en Argentina: liberaron un remanente de entradas, cómo y dónde conseguirlas

16 años después de su última visita al país y de su posterior separación, los hermanos que reimaginaron el britpop vuelven con 2 shows en River Plate.

Oasis vuelve a la Argentina.

En el marco de la "DF Concert Week" llegó el anuncio más esperado, se liberaron nuevas entradas para Oasis en Argentina.

La etapa latinoamericana del tour de reunión de los hermanos Noel y Liam Gallagher incluirá una parada doble en Buenos Aires, con dos shows producidos por DF Entertainment en River Plate, las noches del 15 y 16 de noviembre de 2025.

Cuándo y dónde conseguir las entradas para Oasis en Argentina Las entradas liberadas para Oasis están disponibles únicamente en allaccess.com.ar.

Precios y ubicaciones para Oasis en Argentina Para preservar la seguridad del público, los shows contarán con las clásicas ubicaciones del estadio River Plate, con la diferencia principal en la segmentación del campo general, con CAMPO GENERAL 1 y CAMPO GENERAL 2.

Las entradas tendrán el mismo valor y sólo serán válidas para la ubicación seleccionada, ya que no habrá circulación entre las dos secciones de campo y tendrán un acceso diferenciado. Precios y ubicaciones Oasis CAMPO GENERAL 1 | $170.000 + S/C

CAMPO GENERAL 2 + SIVORI B | $170.000 + S/C

PLATEA PREFERENCIAL SAN MARTÍN Y BELGRANO (INFERIOR - BAJA - MEDIA) | $295.000 + S/C

PLATEA ALTA (SAN MARTÍN - BELGRANO) | $240.000 + S/C

PLATEA SÍVORI MEDIA S/N | $245.000 + S/C

GENERAL ALTA SÍVORI | $145.000 + S/C Todas las fechas que restan de la gira Oasis Live' 25 SEPTIEMBRE 2025 Sáb 27 Sep – Estadio Wembley, Londres, Reino Unido (AGOTADO)

Dom 28 Sep – Estadio Wembley, Londres, Reino Unido (AGOTADO) OCTUBRE 2025 Vie 31 Oct – Marvel Stadium, Melbourne, Australia (AGOTADO) NOVIEMBRE 2025 Sáb 1 nov – Marvel Stadium, Melbourne, Australia (AGOTADO)

Mar 4 nov – Marvel Stadium, Melbourne, Australia (ESPECTÁCULO ADICIONAL AGREGADO)

Sáb 7 nov – Accor Stadium, Sídney, Australia (AGOTADO)

Dom 8 nov – Accor Stadium, Sídney, Australia (AGOTADO)

Sáb 15 nov – Estadio River Plate, Buenos Aires, Argentina (RECIÉN AGREGADO)

Dom 16 nov – Estadio River Plate, Buenos Aires, Argentina (RECIÉN AGREGADO)

Mié 19 nov – Estadio Nacional, Santiago, Chile (RECIÉN AGREGADO)

Sáb 22 nov – Estadio MorumBIS, São Paulo, Brasil (RECIÉN AGREGADO)

Dom 23 nov – Estadio MorumBIS, São Paulo, Brasil (RECIÉN AGREGADO)