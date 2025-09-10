Emma Shapplin vuelve a la Argentina: cómo y dónde conseguir las entradas

La carismática soprano se convirtió en la gran diva del crossover lírico-pop a partir de canciones de estilo neoclásico, pop y electro combinando el drama emocional de la ópera con la sensualidad de la música pop.

Emma Shapplin vuelve a la Argentina con su nueva gira VENERE TOUR 2025 .La destacada artista francesa que cuenta con más de 6 millones de álbumes vendidos en todo el mundo, se presentará el próximo viernes 14 de noviembre en el Teatro Opera para recorrer los más grandes éxitos de su carrera.

El hit “Spente Le Stelle” encabezó todos los charts internacionales y continúa recorriendo el mundo entero.

Las entradas ya están a la venta a través de Ticketek: ttps://www.ticketek.com.ar/emma-shapplin/teatro-opera

Romántica, misteriosa y apasionada, actuó en los más sorprendentes escenarios como la Acrópolis de Atenas y la Esplanade Opera House de Singapur. Cantó en el Caesarea Arena de Belgrado, pasando por Mónaco para el Príncipe Alberto, el Palacio del Kremlin en Moscú, en varias salas de América, a orillas del Mediterráneo en Túnez, y hasta en un enorme templo en Bali.

Una artista única y visionaria que deleita con su voz, su música y su belleza, paseará su arte una vez más por nuestro país.Su discografía está compuesta por Carmine Meo, Etterna, Macadam Flower, Dust of a Dandy y Venere, seguido de algunos sencillos, colaboraciones con otros artistas y los lanzamientos en DVD de Etterna, El Concierto en Caesarea y The Macadam Flower Tour - Concierto en Atenas.

Artista total, despliega su talento en múltiples ámbitos. Soprano, autora, compositora, productora, participa además en la coreografía y el diseño de su vestuario, es videógrafa, fotógrafa y pintora.

La cita imperdible para volver a verla en Argentina es el próximo viernes 14 de noviembre en el Teatro Opera, avenida Corrientes 860, Capital Federal.