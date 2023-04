El mensaje de apoyo que Moria Casán le mandó a Sergio Massa en su cumpleaños

"La química que tenemos con Galma nos sorprendió y sigue sorprendiendo. Él me buscó, me llamó, me persiguió y me consiguió. Me conquistó su ética, lealtad incondicional a sus ideas y que haya sido mi profe de historia virtual. Comenzó en blanco y negro, con mucho pasado y fue pasando por todos los matices hasta llegar al presente. Somos pasado, presente aggiornado y sublimado. Final feliz y fueron felices, pero no comieron perdices", declaró en diálogo con Canal 9 tras un casamiento privado con el "Pato" en 2021.

https://twitter.com/Moria_Casan/status/1652032779687698444 QUERIDO @SergioMassa se de tu capacidad y espiritu de lucha,te aprendi a conocer y valorar en stos 2 años k me unen a GALMA,y se k haces hula hula con lla mescolanza de patologia y mediocridad de los bufones de algunos sectores ,kiero desearte un dia pleno en ste tu birthday , — Moria Casán (@Moria_Casan) April 28, 2023