El thriller de Netflix que pone bajo sospecha el amor de una madre y no te suelta ni un segundo + Agregar ámbito en









Aislamiento, secretos y tensión familiar atraviesan esta producción estadounidense dirigida por Aneesh Chaganty.

El thriller apuesta por una ambientación inquietante y una puesta en escena centrada en sus protagonistas. Freepik

Las historias de suspenso psicológico tienen una fórmula que nunca pierde vigencia: transformar situaciones cotidianas en escenarios inquietantes. Netflix cuenta con una producción que lleva esa premisa al terreno de los vínculos familiares y plantea una pregunta incómoda sobre los límites del cuidado, la protección y el control.

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La trama gira alrededor de una adolescente que creció bajo la mirada permanente de su madre y que, a medida que intenta ganar independencia, empieza a encontrar detalles que no terminan de cerrar. Lo que parecía una relación marcada por la preocupación maternal adquiere otro sentido cuando aparecen las primeras sospechas.

La producción estadounidense combina suspenso psicológico y drama familiar en una historia de poco más de 90 minutos. Netflix ¿Tu peor enemiga puede ser tu propia mamá? Así es Corre, la película de suspenso que está en Netflix La historia sigue a Chloe Sherman, una joven que vive en una silla de ruedas y fue criada prácticamente aislada del mundo exterior. Su madre, Diane, se ocupa de todos los aspectos de su vida: desde la alimentación hasta los tratamientos médicos y las actividades cotidianas.

En apariencia, Diane es una mujer dedicada por completo a su hija. Está pendiente de sus necesidades, controla sus medicamentos y organiza sus días para que nada le falte. Sin embargo, esa protección comienza a mostrar un costado inquietante cuando Chloe advierte ciertas inconsistencias en la información que recibe sobre su salud.

La adolescente empieza a preguntarse por qué tiene tantas restricciones, qué contienen realmente los medicamentos que toma y cuáles son las razones detrás de algunas decisiones de su madre. Las pequeñas señales de alarma se acumulan hasta convertir la convivencia en un verdadero campo de sospechas.

La película construye su tensión a partir de una relación desigual: Chloe depende de Diane para muchas actividades, pero también tiene una necesidad cada vez más fuerte de conocer la verdad y tomar sus propias decisiones. Esa combinación vuelve especialmente delicados los intentos de escapar del control materno. A medida que avanza la narración, el espectador descubre que no todo es lo que parece y que el vínculo entre madre e hija esconde secretos capaces de cambiar por completo la interpretación de lo ocurrido hasta ese momento. Dirigida por Aneesh Chaganty, quien también escribió el guion junto con Sev Ohanian, la producción apuesta por una puesta en escena concentrada y un ritmo que sostiene el suspenso durante buena parte del metraje. Netflix suma a su catálogo una propuesta cinematográfica dirigida por Aneesh Chaganty. Netflix Elenco de Corre Sarah Paulson como Diane Sherman: interpreta a la madre de Chloe.

interpreta a la madre de Chloe. Kiera Allen como Chloe Sherman: encarna a la adolescente que empieza a cuestionar su realidad y busca descubrir qué sucede realmente en su casa

encarna a la adolescente que empieza a cuestionar su realidad y busca descubrir qué sucede realmente en su casa Pat Healy: participa como Tom, el cartero que aparece en un momento relevante de la historia

participa como Tom, el cartero que aparece en un momento relevante de la historia Sara Sohn: interpreta a Kammy, una enfermera vinculada con el entorno médico de Chloe

interpreta a Kammy, una enfermera vinculada con el entorno médico de Chloe Erik Athavale: forma parte del reparto en el papel de un médico

forma parte del reparto en el papel de un médico Sharon Bajer: integra el elenco secundario de la producción

integra el elenco secundario de la producción Onalee Ames: participa como Crying Hands Trailer de Corre

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