A pocas semanas de su primera edición, el Festival República Folklore anunció los horarios para vivir esta experiencia en el Parque de la Ciudad. Concebido como una celebración de la identidad argentina, este evento promete marcar un hito al convertirse en el primer gran festival de folklore celebrado en el ámbito porteño.
República Folklore: se confirmaron los horarios por día de cada artista que será parte del festival
Concebido como una celebración de la identidad argentina, este evento promete marcar un hito al convertirse en el primer gran festival de folklore celebrado en el ámbito porteño.
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El 21 y 22 de noviembre, la Ciudad de Buenos Aires será escenario de una nueva propuesta que se suma al universo de festivales folklóricos del país. Con más de 50 artistas, 3 escenarios y más de 12 horas de música por día, República Folklore reunirá a los grandes artistas del género y a nuevas generaciones en una celebración que combinará música, gastronomía, experiencias e identidad argentina.
DÍA 1: SÁBADO 21 DE NOVIEMBRE
12:15 - 13.00 | DJ RAMA CUTI
ESCENARIO MACRO:
- 14:00 - 14.30 | NICOLÁS MEMBRIANI - JUANJO ABREGU
- 15:00 - 15.30 | LA CALLEJERA
- 16:15 - 16:45 | LOS ALONSITOS
- 17.30 - 18:15 | LOS NOMBRADORES DEL ALBA
- 20:00 - 21:00 | ABEL PINTOS
- 22:00 - 23:30 | SOLEDAD 30 AÑOS PARTE 1
ESCENARIO PERSONAL:
- 14:30 - 15:00 | CATHERINE VERGNES
- 15:30 - 16:15 | NAHUEL PENNISI
- 16:45 - 16.15 | CUTI Y ROBERTO CARABAJAL
- 19:00 - 20:00 | CAZZU
- 21:00 - 22:00 | LOS TEKIS
- 23:30 - 00.45 | CHAQUEÑO PALAVECINO
ESCENARIO PAMPA:
- 15.00 - 15:30 | MALENA GARNICA
- 16:00 - 16:45 | OROZCO-BARRIENTOS
- 17:15 - 18:00 | LOS 4 DE CÓRDOBA + POR SIEMPRE TUCU
- 18:15 - 18:45 | NACHO CUELLAR
- 19:00 - 19:45 | NÉSTOR GARNICA
- 20.15 - 21.00 | LOS DE IMAGUARÉ
- 21.30 - 22.00 | NATI PASTORUTTI
- 22.30 - 23.15 | LOS TABALEROS
ESCENARIO LA PULPEÑA:
- 13:30 - 14:00 | PAYADORES GABOTO-TOKAR / WARA CALPANCHAY
- 14:15 - 14:45 | PAYADORES GABOTO-TOKAR / YOEL HERNÁNDEZ
- 14:45 - 19:45 | PEÑA ABIERTA, CLASES DE DANZA Y CAMPEONATO DE TRUCO DE LA REPÚBLICA
- 19:45 - 20:15 | TOMÁS LIPÁN
- 21:00 - 21:30 | LOS BOFILL
- 22:00 - 22:30 | JESÚS TOLEDO
- 23:15 - 23:45 | TUPÁ
DÍA 2: DOMINGO 22 DE NOVIEMBRE
12:15 - 13.30 | DJ RAMA CUTI
ESCENARIO MACRO:
- 14:30 - 15:00 | SELE VERA
- 15:30 - 16:15 | ORELLANALUCCA
- 17:00 - 17:45 | LOS MANSEROS SANTIAGUENOS
- 18:45 - 19:30 | SERGIO GALEGUILLO
- 20:45 - 21:45 | JORGE ROJAS
- 22:45 - 23:45 | LOS NOCHEROS
ESCENARIO PERSONAL:
- 15:00 - 15:30 | NICOLÁS MEMBRIANI - PAQUITO OCAÑO
- 16:15 - 17:00 | PETECO CON RIENDAS LIBRES
- 17:45 - 18:45 | AHYRE
- 20:00 - 20:00 | CARAFEA
- 21:45 - 22:45 | LÁZARO CABALLERO
- 23:45 - 01:15 - SOLEDAD 30 AÑOS PARTE 2
ESCENARIO PAMPA:
- 14:45 - 15:15 | DIABLEROS JUJEÑOS
- 15:45 - 16:15 | JUANJO ABREGU
- 16:30 - 17:00 | WARA CALPANCHAY
- 17:30 18:15 | CAMPEDRINOS
- 18:45 - 19:15 | GAUCHOS OF THE PAMPA
- 19:30 20:15 | TERESA PARODI
- 20:45 - 21:30 | DUO COPLANACU
- 22:00 - 22:45 | MAGGIE CULLEN
- 23:15 - 00:00 | INDIO LUCIO ROJAS
ESCENARIO LA PULPEÑA:
- 14:00 - 14:30 | PAYADORES GABOTO-TOKAR / MARIANA CARRIZO
- 14:30 - 15:00 | PAYADORES GABOTO-TOKAR
- 15:00 - 20:15 | PEÑA ABIERTA, CLASES DE DANZA Y CAMPEONATO DE TRUCO DE LA REPÚBLICA
- 20:15 - 20:45 - LA BRUJA SALGUERO
- 21:30 - 22:00 | LOS BERBEL
- 22:45 - 23:15 | DOS MÁS UNO
- 00:00 - 00:30 | MALENA GARNICA
Cómo y dónde comprar las entradas para el Festival República Folklore
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ENTRADA POR DIA
- CON TU TARJETA DE CRÉDITO VISA MACRO HASTA 12 CUOTAS SIN INTERÉS
Las entradas se venden a través de AllAccess. Hay 6 cuotas sin interés con todas las tarjetas de crédito.
El Festival República Folklore será una experiencia que transformará a la Ciudad de Buenos Aires. Con más de 50 artistas, 4 escenarios y más de 12 horas de música por día, República Folklore reunirá a los grandes artistas del género y a nuevas generaciones en una celebración que combinará música, gastronomía, experiencias e identidad argentina.