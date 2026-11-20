A siete décadas y media de su nacimiento, un repaso por sus influencias, sus himnos eternos y el puente definitivo que tendió entre la ciudad y la tierra.

Hoy 20 de noviembre, Raúl Alberto Antonio Gieco está cumpliendo 75 años y sobran los motivos para celebrarlo. León Gieco es sin dudas un artista irrepetible de nuestra historia, con una guitarra criolla y el soplido de una armónica a logrado reflejar las alegrías, las heridas y la memoria de varias generaciones.

A lo largo de más de cinco décadas de trayectoria ininterrumpida, el músico santafesino eludió con naturalidad las etiquetas cómodas de la industria. Nunca fue apenas un cantautor de protesta, ni un rockero más, ni un folklorista tradicionalista. Su verdadera revolución consistió en demoler las fronteras artificiales entre géneros y geografías , demostrando que el pulso eléctrico de Buenos Aires y el latido ancestral del interior profundo podían convivir en una misma canción sin perder autenticidad ni potencia.

En tiempos donde la velocidad del consumo digital suele volver efímero casi cualquier lanzamiento, la obra de León Gieco conserva una vigencia intacta porque está amasada con una materia prima incorruptible: la verdad emocional y el compromiso con el otro . Repasar su camino a los 75 años es, en definitiva, recorrer la historia cultural y social de la Argentina contemporánea.

La historia de León comienza lejos de los estudios de grabación y de las luces de la avenida Corrientes. Nació el 20 de noviembre de 1951 en una chacra cercana a Cañada Rosquín , una pequeña localidad de la pampa gringa santafesina, en el seno de una familia de trabajadores rurales de ascendencia piamontesa. Allí, entre surcos, cosechas y tardes largas de pueblo, aprendió desde muy chico el valor del esfuerzo cotidiano: a los siete años ya trabajaba repartiendo soda y realizando tareas rurales para juntar sus propios pesos y comprarse su primera guitarra .

Ese instrumento, ganado a fuerza de trabajo infantil y estrenado en los actos escolares de su pueblo, marcó el rumbo definitivo de su vida. En su adolescencia integró conjuntos locales como Los Moscos —donde versionaba clásicos del rock anglosajón y el beat de los años sesenta— y otra llamada "Los Nocheros" (sin relación con la banda salteña) agrupación con la que recorría peñas y bailes interpretando folklore tradicional. Esa doble escuela en su Santa Fe natal fue el laboratorio silencioso donde empezó a gestarse su identidad artística.

A los 18 años tomó la decisión que definiría su destino: armó el bolso, cargó su guitarra y su armónica, y viajó a Buenos Aires para probar suerte en la incipiente escena del rock nacional. Tras noches de pensiones modestas y escenarios alternativos, su encuentro con Gustavo Santaolalla resultó determinante.

Santaolalla no solo reconoció de inmediato la singularidad de aquel muchacho de provincia que cantaba historias crudas con tonada litoraleña, sino que produjo su álbum debut homónimo en 1973. Poco después, su alianza artística y afectiva con Charly García, Nito Mestre, Raúl Porchetto y María Rosa Yorio daría vida a PorSuiGieco, un proyecto acústico y comunitario que quedó grabado a fuego en la mitología del rock argentino.

Años de juventud junto a Gustavo Santaolalla y Charly García.

Entre Bob Dylan y Atahualpa Yupanqui: el ADN de un estilo único

Para comprender la dimensión artística de León Gieco resulta indispensable observar el cruce de influencias que moldeó su sensibilidad. Desde el hemisferio norte, la irrupción de Bob Dylan —junto a figuras como Pete Seeger, Woody Guthrie y Neil Young— le reveló que un hombre solo, armado únicamente con una guitarra acústica y un soporte metálico para la armónica, podía sonar tan incendiario y moderno como una banda eléctrica completa. De Dylan adoptó la figura del trovador cronista, ese narrador atento a las injusticias de su tiempo capaz de transformar la crónica periodística o el relato callejero en poesía perdurable.

Sin embargo, Gieco nunca cayó en la tentación de la copia mimética. Supo traducir ese espíritu folk-rock al idioma y al paisaje sudamericano gracias a su devoción por los grandes pilares de la canción de raíz: Atahualpa Yupanqui, Mercedes Sosa, Gustavo "Cuchi" Leguizamón, Violeta Parra y Víctor Jara. De Yupanqui heredó la austeridad expresiva, el respeto sagrado por el silencio y la mirada sobre los postergados de la tierra; de Mercedes Sosa, la convicción de que el canto popular es una herramienta de encuentro colectivo.

Esa síntesis le permitió construir un lenguaje propio, directo y sin artificios, donde la crudeza del rock convive con la cadencia de la chacarera, la zamba, el chamamé o la baguala. En la garganta de León, la denuncia social jamás suena panfletaria porque siempre está atravesada por la ternura, la empatía y un profundo conocimiento de los personajes que retrata.

El puente definitivo entre el rock y el folklore

Si hoy resulta habitual que bandas de rock compartan escenario con referentes de la música nativa o incorporen instrumentos autóctonos a sus discos, buena parte de esa naturalidad se le debe a la tarea pionera de León Gieco. Durante los años setenta y ochenta, cuando todavía existían recelos mutuos entre el público rockero urbano y el circuito folklórico tradicional, él se encargó de tender un puente definitivo entre ambos mundos.

La consagración absoluta de esa búsqueda llegó entre 1981 y 1985 con la monumental travesía De Ushuaia a La Quiaca, ideada y producida junto a Gustavo Santaolalla y enriquecida por la sabiduría musicológica de Leda Valladares. A lo largo de más de 600 conciertos y 110.000 kilómetros recorridos de punta a punta del territorio nacional, Gieco convirtió el país entero en un estudio de grabación a cielo abierto.

En aquella gesta sin precedentes registró el canto ancestral de la bagualera tucumana Gerónima Sequeida, grabó junto a Sixto Palavecino, Antonio Tarragó Ros e Isabel Parra a orillas del Canal de Beagle, y reunió a 1.500 niños en los Valles Calchaquíes para entonar vidalas y bagualas colectivas. De Ushuaia a La Quiaca no fue solo una serie discográfica extraordinaria: fue un acto de soberanía cultural que integró mapas sonoros olvidados y demostró que una caja chayera o un charango poseen la misma rebeldía esencial que una guitarra distorsionada.

Mercedes Sosa le puso su voz a varias de las canciones de León.

El artesano de los grandes himnos del cancionero colectivo

León es el autor de verdaderos himnos que acompañaron los momentos más decisivos de la historia argentina reciente.

El emblema indiscutido es "Sólo le pido a Dios", compuesta en 1978 e incluida en su álbum IV LP. Con el bandoneón conmovedor de Dino Saluzzi, la canción estuvo a punto de quedar fuera del disco hasta que la insistencia de Charly García y la posterior interpretación monumental de Mercedes Sosa la proyectaron al mundo entero. Traducida a decenas de idiomas y adoptada por movimientos pacifistas en los cinco continentes, se transformó en un ruego universal contra la indiferencia y la barbarie.

A esa cumbre se suman piezas fundamentales que funcionan como capítulos de una misma crónica nacional:

"La Memoria" (2001): Incluida en el aclamado álbum Bandidos Rurales, esta obra maestra condensa en poco más de seis minutos las heridas abiertas de la dictadura militar, los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA, el gatillo fácil y la impunidad de los años noventa, recordando que "todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia".

"El fantasma de Canterville" (1976): Compuesta especialmente por Charly García para él, León la dotó de una interpretación visceral que la convirtió en un clásico eterno frente a la censura y la persecución de los años de plomo.

"En el país de la libertad" y "Hombres de hierro": Dos gemas tempranas de los años setenta —esta última inspirada en la pueblada del Mendozazo de 1972— que definieron su compromiso frente al autoritarismo.

"Cinco siglos igual" y "Carito": Escritas junto a Luis Gurevich y Antonio Tarragó Ros respectivamente, retratan con extraordinaria sensibilidad la historia de América Latina y el desarraigo de quienes dejan su pago en busca de un futuro.

"Pensar en nada", "Ojo con los Orozco" y "El ángel de la bicicleta": Canciones que prueban su versatilidad rítmica —desde el rock crudo hasta el lipograma rap-folklórico o la cumbia testimonial en homenaje a Pocho Lepratti— sin perder jamás agudeza poética.

León Gieco junto al papa Francisco.

La conciencia moral de la música argentina

Más allá de los discos —entre los que brillan trabajos tardíos de enorme factura como Por favor, perdón y gracias (2005), El desembarco (2011) o El hombrecito del mar (2022)—, su huella se mide también en su militancia humanista fuera de los escenarios. Su acompañamiento histórico a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, su defensa de los derechos humanos y proyectos profundamente transformadores como Mundo Alas —donde compartió giras y escenarios con artistas con discapacidad de todo el país— consolidaron una forma de entender el arte como herramienta de inclusión y dignidad.

Llegar a los 75 años con semejante obra sobre los hombros podría invitar a cualquier artista a descansar en el bronce del homenaje permanente. Sin embargo, el legado de León Gieco se distingue precisamente por su vitalidad activa y su rechazo a la nostalgia paralizante. Su influencia atraviesa transversalmente a generaciones enteras de músicos argentinos: desde referentes del rock barrial y alternativo como Divididos, La Renga, Los Piojos y Ciro Martínez, hasta voces contemporáneas del rock y la música urbana como Eruca Sativa, Wos o Trueno, quienes encuentran en su figura un faro de coherencia artística y compromiso social.