El Teatro Coliseo Podestá de La Plata fue distinguido por primera vez con el Premio Teatro del Mundo

El reconocimiento, correspondiente a la temporada escénica 2025, fue recibido por el director y actor Alejo García Pintos en nombre de la sala. Es la primera vez que el teatro de la capital bonaerense obtiene el premio, en el año en que celebra 140 años de historia y trayectoria ininterrumpida.

El premio fue otorgado en el marco de los 140 años de trayectoria ininterrumpida de la institución.

El Coliseo Podestá de La Plata fue distinguido por el Centro Cultural Rector Ricardo Rojas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en la categoría “Instituciones” de los Premios Teatro del Mundo , que reconocen la actividad escénica de la temporada 2025 , entre varios organismos y espacios prestigiosos de todo el país.

Se trata de la primera vez que la sala de la capital bonaerense recibe este reconocimiento , que valoró especialmente la gestión llevada adelante durante ese año, en el marco de los 140 años de trayectoria ininterrumpida de la institución y su aporte a la cultura .

La ceremonia de entrega se realizó en la Sala Batato Barea del Centro Cultural Rojas y, al recibir la distinción, el director del teatro Coliseo Podestá, Alejo García Pintos , manifestó que “hace casi tres años que me toca dirigir este hermoso teatro que cumple 140 años y que alberga debajo de su platea la última pista de circo criollo que queda en pie” .

Se trata de la primera vez que la sala de la capital bonaerense recibe este reconocimiento.

En su mensaje, destacó las obras de puesta en valor que actualmente se llevan adelante en el histórico edificio para mejorar sus instalaciones, incorporar un nuevo sistema de climatización y optimizar el funcionamiento general.

En ese sentido, sostuvo: “Le agradezco al intendente de La Plata, Julio Alak, que me da todas las herramientas para ponerlo lindo y recibir a todos en las mejores condiciones y, sobre todo, para producir teatro y tener un elenco estable de 20 actores y actrices de la ciudad” y destacó que “hacía muchísimo tiempo” que los artistas “no tenían continuidad laboral”.

El Premio Teatro del Mundo es organizado desde 1998 por el Área de Historia y Teoría Teatral del Centro Cultural Rojas y tiene como objetivo destacar la excelencia en distintas áreas de la actividad teatral argentina e internacional, en todos los circuitos.

La distinción contempla 19 rubros de la actividad escénica y entrega Diplomas de Trabajos Destacados, además de un Premio Mayor en cada categoría. Entre los criterios que utiliza el jurado para la selección se cuentan la excelencia de las poéticas, la innovación y experimentación en el campo teatral, la originalidad, la creatividad, la baja visibilidad en los medios masivos y el acompañamiento a artistas emergentes.

La ceremonia de entrega se realizó en la Sala Batato Barea del Centro Cultural Rojas.

Para esta edición, el jurado estuvo integrado por 50 investigadores y críticos de la UBA, junto a invitados especiales de la Ciudad de Buenos Aires y de distintos puntos del país, bajo la coordinación general del crítico, historiador y docente teatral Jorge Dubatti.

En los últimos años la sala sostuvo una programación que convoca a distintos tipos de público y abarcó todos los géneros: música, espectáculos infantiles, humor, danza y teatro independiente, a lo que se sumó "Laberinto Podestá, el último aplauso", la primera producción propia en toda la historia del Coliseo. A esa oferta se agregan las visitas guiadas y teatralizadas por el edificio, que acercan al público a la historia del teatro.

El Coliseo Podestá llega a este nuevo reconocimiento en el año de sus 140 años de historia, ligado desde su origen a la familia que le dio nombre y que protagonizó el nacimiento del teatro rioplatense.

El Coliseo Podestá llega a este nuevo reconocimiento en el año de sus 140 años de historia.

Fue precisamente en 1886, el mismo año en que abrió sus puertas como Politeama Olimpo, cuando se estrenó la versión hablada de Juan Moreira, la obra que -de la mano de José Juan Podestá- dio origen al teatro gauchesco y sentó las bases de una tradición escénica que el teatro platense continúa honrando hasta hoy.