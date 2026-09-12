Confirmaron un feriado el 15 de septiembre para algunos bonaerenses: ¿de quiénes se trata y por qué? + Agregar ámbito en









La medida va a cambiar la actividad habitual en una ciudad bonaerense por una celebración patronal que se lleva a cabo todos los años.

Una fecha especial va a cambiar la actividad habitual en una ciudad bonaerense. Magnific

El próximo martes 15 de septiembre no va a ser un día cualquiera para todos los trabajadores de la provincia de Buenos Aires. Una celebración religiosa local va a hacer que varias dependencias se mantengan cerradas durante el día, ya que llega con un feriado especial.

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Por el carácter de la fecha, la medida alcanza especialmente a la administración pública municipal, pero, en el sector privado la adhesión va a ser optativa según lo que decidan los empleadores. Al mismo tiempo, algunos servicios esenciales van a seguir funcionando con normalidad.

La celebración patronal va a tener impacto en distintas dependencias públicas. Freepik ¿Por qué habrá asueto en Dolores el 15 de septiembre? El martes 15 de septiembre de 2026 habrá asueto local en Dolores, por la celebración patronal en honor a Nuestra Señora de los Dolores. Se trata de una de las fechas más importantes para la comunidad local, ya que recuerda a la patrona de la ciudad y forma parte de las celebraciones religiosas del distrito. Es por eso que la jornada será no laborable para determinados sectores públicos como:

administración pública local

dependencias públicas alcanzadas por la medida

Banco de la Provincia de Buenos Aires Algunos servicios y actividades van a funcionar de manera diferente durante la jornada. Magnific Qué servicios estarán cerrados el próximo 15 de septiembre en Dolores El impacto más grande se va a ver en las oficinas de la administración pública, que no tendrán su funcionamiento habitual durante la fecha También se verá afectada la atención en dependencias alcanzadas por el asueto, entre ellas las sucursales correspondientes del Banco Provincia.

En el caso del sector privado, la situación es diferente, ya que los comercios, industrias y otras empresas pueden seguir con su actividad cuando el carácter de la jornada sea optativo. Por eso, el efecto del 15 de septiembre va a depender del tipo de actividad y de las disposiciones que rijan para cada sector.

Esta tradición religiosa forma parte de la identidad local desde hace años. Depositphotos La historia de la la Virgen Nuestra Señora de los Dolores Nuestra Señora de los Dolores es una advocación de la Virgen María relacionada con los episodios de sufrimiento que, según la tradición cristiana, atravesó durante la vida y muerte de Jesús. Su conmemoración se lleva a cabo cada 15 de septiembre y es muy importante en aquellas localidades donde es reconocida como patrona. En Dolores, la fecha forma parte de la identidad religiosa e histórica de la ciudad y da lugar todos los años a distintas celebraciones patronales. Por eso la jornada trasciende el aspecto religioso y también modifica parte de la actividad diaria del distrito, especialmente dentro de la administración pública.