Juicio por Loan Peña: las declaraciones de la semana y acusaciones cruzadas entre los sospechosos

Los tíos del menor y el excomisario Maciel dieron testimonio en el TOF de Corrientes. El menor desapareció el 13 de junio de 2024.

El juicio por la desaparición de Loan Peña en Corrientes tuvo varias audiencias esta semana que pasó. Su tía Laudelina, su marido Antonio Benítez, y el ex comisario Walter Maciel , todos imputados, declararon ante el Tribunal Oral Federal provincial en días distintos y defendieron su inocencia, a la par de acusarse entre sí.

La encargada de abrir la serie de declaraciones fue Peña, quien se quebró en medio del juicio. Entre lágrimas, aseguró que no tuvo participación en la hipótesis de un supuesto accidente ni en el hallazgo de uno de los botines del menor.

“Pido perdón, pido disculpas por las mentiras. En realidad no fue intención mía, fue del doctor Codazzi”, expresó al comenzar su declaración en referencia a José Fernández Codazzi, su anterior abogado, que está bajo arresto por otra causa judicial. La mujer sostuvo que el letrado la llevó junto a una de sus hijas hasta la Fiscalía de Corrientes para que diera aquella declaración falsa.

Según declaró, Codazzi volvió a su casa la noche del 28 de junio de 2024 y le explicó cómo debía formular su testimonio. “Él inventó lo del accidente, me pidió que diga cómo yo vi cuando salió la camioneta y cómo frenó. Todo lo que me mandó a decir fue dispuesto por él . Hasta el día de hoy no entiendo por qué ni para qué”, se sinceró.

Laudelina reconstruyó las primeras horas posteriores a la desaparición de su sobrino, ocurrida el 13 de junio de 2024. Al regresar a casa de su madre, se encontró con el comisario Maciel y con Victoria Caillava , ambos también acusados en el expediente.

“Él inventó lo del accidente, me pidió que diga cómo yo vi cuando salió la camioneta y cómo frenó", se sinceró Laudelina sobre su anterior abogado.

“Me pareció rara la forma del comisario, porque estábamos buscando a Loan”, sostuvo. Luego, siempre de acuerdo con su declaración, Maciel le preguntó a José Peña qué había ocurrido y recibió como respuesta: “Por ahí nomás está, ya va a aparecer”.

El excomisario la trasladó a la comisaría para declarar, aunque finalmente no le tomaron testimonio. Allí, aseguró, estaban Mónica Millapi y Daniel “Fierrito” Ramírez, otros dos acusados. En ese contexto, señaló que cerca de la 1.40 escuchó por radio que el niño había sido hallado en buenas condiciones, "que estaba asustado y en una tapera”.

“Los responsables son Carlos Pérez, María Victoria Caillava y Laudelina Peña”, afirmó Maciel. Canal Doce Misiones

La imputada aseguró que no sabe quién se llevó al niño y señaló a Millapi, Ramírez y a su esposo, Antonio Benítez, como las únicas personas que, según su versión, podían haber visto u oído algo relevante. “Ellos deberían saber o escuchar algo”, afirmó, al sostener que ella se encontraba en la casa de su madre y no tenía visión sobre el lugar donde estaban los chicos.

Caso Loan: el excomisario Maciel aseguró que el menor murió atropellado y señaló quienes son los responsables

En una nueva audiencia del juicio por la desaparición de Loan Peña en Corrientes, declaró el excomisario Walter Maciel, acusado de haber participado en su sustracción y ocultamiento. Frente al Tribunal Oral Federal, sostuvo que el niño murió atropellado y señaló a tres de los imputados como los presuntos responsables.

Maciel también defendió su intervención durante las primeras horas de la búsqueda y rechazó las irregularidades que le atribuye la fiscalía, entre ellas la demora en el operativo, la presunta modificación del libro de guardia y el manejo de la escena en la que apareció una zapatilla del menor.

“No tengo dudas de lo que ocurrió, las pruebas son contundentes. Los responsables son Carlos Pérez, María Victoria Caillava y Laudelina Peña”, afirmó Maciel ante el tribunal. Aclaró que llegó a esa conclusión a partir del análisis que realizó desde que quedó detenido.