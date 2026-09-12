Lady Gaga se convirtió en mamá por primera vez y fue vista en la calle paseando con su hijo + Agregar ámbito en









La artista había hecho referencia a sus deseos de ser mamá como "su próximo gran protagónico". Mantiene una relación con el empresario Michael Polansky desde la pandemia.

"Mi próximo protagónico", expresó Gaga hace un tiempo. Page Six

La cantante estadounidense Lady Gaga (40) dio la bienvenida a su primer hijo junto a su pareja, el empresario Michael Polansky (42). En las últimas horas, se los vio recorriendo la vía pública junto a su bebé, a quien ella llevaba sostenido a su pecho.

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La noticia fue confirmada por los medios estadounidenses Page Six y PEOPLE. Ya en marzo de 2020, la artista de 40 años había brindado una entrevista a InStyle en donde habló abiertamente sobre su deseo de formar una familia.

“Tengo muchísimas ganas de tener hijos. Estoy deseando ser madre. ¿No es increíble lo que podemos hacer? Podemos gestar un ser humano dentro de nosotras y hacerlo crecer. Luego nace, y es nuestra responsabilidad mantenerlo con vida”, sostuvo en ese momento.

“Me gustaría hacer muchas cosas. Pero lo que realmente quiero es ser madre", sostuvo Gaga en una entrevista en 2025. Page Six Lady Gaga fue madre por primera vez Más en la actualidad, Gaga reveló en octubre de 2025 en The Late Show with Stephen Colbert su esperanza de que la maternidad sea su "próximo papel protagonista". “Me gustaría hacer muchas cosas. Todas estas posibilidades están abiertas. Pero lo que realmente quiero es ser madre. Ese es mi próximo papel protagónico, espero”, sostuvo.

Gaga y Polansky fueron vinculados por primera vez en 2020 tras cruzarse en una fiesta y poco después pasaron a convivir en la víspera de la pandemia de COVID-19, algo que fortaleció aún más su vínculo. No obstante, ambos siempre mantuvieron un perfil muy bajo sobre su intimidad.

“Michael es muy dulce y comprensivo. Además, es muy trabajador, así que valora su dedicación. Forman un gran equipo”, sostuvo una fuente cercana a su círculo íntimo a PEOPLE tras la llegada del bebé. “Michael es muy dulce y comprensivo", sostuvo una fuente vinculada al círculo de la cantante. Page Six La otra cara del éxito: la insólita razón por la que Lady Gaga quedó en bancarrota en su mejor momento No todos los artistas que alcanzan los primeros puestos de los rankings y agotan entradas en estadios tienen sus cuentas en orden. Incluso algunas de las estrellas más grandes de la música pasaron por momentos financieros muy delicados mientras sus carreras crecían sin parar. Eso mismo le pasó a Lady Gaga entre 2009 y 2011, cuando invirtió todo su dinero en uno de los espectáculos más ambiciosos de sus primeros años. La cantante llegó a acumular una deuda de u$s3 millones mientras recorría el mundo con un show que terminó convertido en un fenómeno comercial enorme. Después del impacto de canciones como “Bad Romance” y “Alejandro”, Lady Gaga emprendió The Monster Ball Tour, su segunda gran gira y momento histórico en su legado. El recorrido empezó en noviembre de 2009 y terminó en mayo de 2011, periodo en el cual la artista pasó por los cinco continentes y brindó 200 conciertos, lo que la convirtió en una de las figuras más reconocidas del pop.