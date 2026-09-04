Encontraron en Córdoba a un estudiante de Arquitectura que era buscado desde hace 4 días + Agregar ámbito en









Mariano tiene 21 años y es oriundo de La Plata. Fue grabado por una cámara de seguridad en la capital cordobesa y llegó a dejar su CV en un local de comida.

Mariano es estudiante de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) que estaba desaparecido desde el lunes y fue grabado por una cámara de seguridad en Córdoba. Hoy Día Córdoba

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Córdoba confirmó que encontró a un estudiante de Arquitectura que era buscado desde comienzos de esta semana. Se trata de Mariano Martínez, un joven de 21 años hallado este viernes en la capital y oriundo de La Plata.





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El ministro Juan Pablo Quinteros informó que el estudiante se encuentra en perfecto estado de salud. De acuerdo con las primeras actuaciones realizadas por la Policía de Córdoba, Martínez habría llegado a la provincia por su propia voluntad.

Tras localizarlo, las autoridades cordobesas dieron intervención a la Justicia bonaerense, que había emitido un pedido de paradero desde Ensenada y ahora deberá continuar con las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias de su viaje.

[ENCONTRAMOS A MARIANO]



Mariano Martínez, de 21 años, quien era buscado a partir de un pedido de paradero emitido por la Justicia de Ensenada, provincia de Buenos Aires, fue localizado en la ciudad de Córdoba luego de un intenso trabajo de la @PoliciaCbaOf.



Mariano se encuentra… — Juan Pablo Quinteros (@QuinterosJP) September 4, 2026 Encontraron en Córdoba a un estudiante de Arquitectura que era buscado desde hace 4 días Quinteros informó en su cuenta de X que tras su localización, "se dará inmediata intervención a las autoridades judiciales correspondientes de la provincia de Buenos Aires para continuar con las actuaciones de rigor". Mariano es estudiante de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) que estaba desaparecido desde el lunes y fue grabado por una cámara de seguridad en Córdoba.

Antes de aparecer, el joven se había presentado en un local de comidas de la capital provincial, donde fue a presentar su CV sin acompañantes. El lunes de esta semana Martínez se presentó en la Facultad para entregar un trabajo en el que había estado trabajando todo el fin de semana. Luego manifestó que "se sentía mal" y dejó que su informe fuera presentado por otros, sin llegar a quedarse a clases. Desde entonces, su paradero fue un misterio hasta esta mañana.

Su paso por Córdoba Una testigo fue la empleada de una librería en la que imprimió el CV: lo que se conoció fue que el joven dejó su perfil con un nombre distinto al suyo. Decía "Juliana Silva", ya que lo imprimió con el nombre que tenía la plantilla elegida. Luego de imprimirlo, tachó ese nombre, aunque no logró evitar que se lea, y escribió el suyo de puño y letra. Los agentes trataron de ubicarlo en el número de teléfono que dejó en el currículum, pero nadie atendió. Gustavo, su padre, confirmó que esos dígitos son de la casa anterior que tenían.