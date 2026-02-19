SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

19 de febrero 2026 - 09:07

Paro de la CGT en imágenes: postales de la Ciudad casi vacía

La Ciudad tiene poco movimiento por el paro de la CGT. El dron de ámbito recorrió Buenos Aires desde las alturas.

El paro de la CGT es por 24 horas. 

Mariano Fuchila

PARO CGT FEBRERO 26 a

PARO CGT FEBRERO 26 b

PARO CGT FEBRERO 26 c

VIDEO MARCHA PARO CGT 2026

PARO CGT FEBRERO 26 d

PARO CGT FEBRERO 26 e

PARO CGT FEBRERO 26 f

PARO CGT FEBRERO 26 g

VIDEO PARO CGT 2026

PARO CGT FEBRERO 26 h

Paro cgt febrero aeropuerto
Paro cgt febrero aeropuerto 2

VIDEO PARO CGT 2026

Paro cgt febrero aeropuerto 3

Paro cgt febrero aeropuerto 6

Paro cgt febrero aeropuerto 7

Video PARO CGT FEBRERO 2026

Paro cgt febrero aeropuerto 8

Paro cgt febrero aeropuerto 9

