Paro de la CGT en imágenes: postales de la Ciudad casi vacía

La Ciudad tiene poco movimiento por el paro de la CGT. El dron de ámbito recorrió Buenos Aires desde las alturas.

La CGT realizaba su cuarto paro general contra la gestión de Javier Milei, mientras que otros espacios sindicales sumarán a la medida de fuerza una movilización a las puertas del Congreso, donde Diputados tratará la reforma laboral. Con un paro casi total de transporte no funcionan trenes, subtes y vuelos. Solo 60 líneas de colectivos prestan servicio.