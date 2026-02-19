El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atravesará este jueves una jornada con probabilidad de lluvias y una mínima de 23 grados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla y naranja por tormentas para nueve provincias.
Tormentas y chaparrones en el AMBA en el día del paro de la CGT: a qué hora lloverá y cómo seguirá el clima en el resto del país
El AMBA encara una jornada con mínima de 23 grados. El SMN indicó alerta amarilla y naranja por tormentas para el norte y oeste del país.
-
Inminente llegada de las lluvias y tormentas al AMBA: a qué hora se larga
-
Carnaval con calor y buen tiempo: cuándo regresarán las lluvias
Tormentas severas con granizo y ráfagas "destructivas" se registraron en Córdoba, Santa Fe, La Pampa, San Luis y Entre Ríos, siguiendo a un análisis del sitio especializado Meteored.
Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA
El SMN indicó para este jueves marcas entre los 23 y 29 grados, con probabilidad de tormentas aisladas para la mañana (40% a un 70%) y chaparrones durante la tarde (10% al 40%). El viernes la mínima será de 20 y la máxima de 27 grados, con un día algo nublado.
Llegado el fin de semana, el sábado la máxima bajaría a 26 y el domingo las marcas pasarían a estar entre los 22 y 28 grados, con jornada nublada.
Alerta por tormentas: las provincias afectadas
El SMN indicó alerta amarilla por tormentas para Corrientes, sur de Entre Ríos, Santa Fe, oeste de Santiago del Estero, Salta, Catamarca y La Rioja. Las áreas sufrirán caída de granizo, intensa actividad eléctrica, precipitación abundante en cortos períodos, ráfagas de hasta 80 km/h y una acumulación de entre 40 y 60 mm.
Además, rige una alerta naranja por el mismo fenómeno, concentrada en Tucumán, sur de Catamarca, centro de Córdoba, Santa Fe y gran parte de Entre Ríos. Se espera frecuente actividad eléctrica, granizo, lluvias abundantes en cortos períodos, ráfagas mayores a 90 km/h y una acumulación entre los 70 y 100 mm.
Dejá tu comentario