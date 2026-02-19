Tormentas y chaparrones en el AMBA en el día del paro de la CGT: a qué hora lloverá y cómo seguirá el clima en el resto del país

El AMBA encara una jornada con mínima de 23 grados. El SMN indicó alerta amarilla y naranja por tormentas para el norte y oeste del país.

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atravesará este jueves una jornada con probabilidad de lluvias y una mínima de 23 grados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla y naranja por tormentas para nueve provincias.

Tormentas severas con granizo y ráfagas "destructivas" se registraron en Córdoba, Santa Fe, La Pampa, San Luis y Entre Ríos, siguiendo a un análisis del sitio especializado Meteored.

El SMN indicó para este jueves marcas entre los 23 y 29 grados, con probabilidad de tormentas aisladas para la mañana (40% a un 70%) y chaparrones durante la tarde (10% al 40%) . El viernes la mínima será de 20 y la máxima de 27 grados, con un día algo nublado.

Llegado el fin de semana, el sábado la máxima bajaría a 26 y el domingo las marcas pasarían a estar entre los 22 y 28 grados, con jornada nublada.

#Tormentas severas con granizo y ráfagas destructivas afectaron a: Córdoba, Santa Fe, La Pampa, San Luis y Entre Ríos, 10 provincias siguen en #alerta.#AMBA: sin alerta, no se descarta lluvia o tormenta aislada.



— Meteored Argentina (@MeteoredAR) February 19, 2026

Alerta por tormentas: las provincias afectadas

El SMN indicó alerta amarilla por tormentas para Corrientes, sur de Entre Ríos, Santa Fe, oeste de Santiago del Estero, Salta, Catamarca y La Rioja. Las áreas sufrirán caída de granizo, intensa actividad eléctrica, precipitación abundante en cortos períodos, ráfagas de hasta 80 km/h y una acumulación de entre 40 y 60 mm.

Además, rige una alerta naranja por el mismo fenómeno, concentrada en Tucumán, sur de Catamarca, centro de Córdoba, Santa Fe y gran parte de Entre Ríos. Se espera frecuente actividad eléctrica, granizo, lluvias abundantes en cortos períodos, ráfagas mayores a 90 km/h y una acumulación entre los 70 y 100 mm.