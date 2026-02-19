Marca china líder amplía su ofensiva de autos eléctricos con el lanzamiento de su SUV híbrido enchufable más barato

La automotriz china BYD (Build Your Dreams) continúa ampliando su presencia en el mercado argentino con el lanzamiento oficial del BYD ATTO 2 DM-i, un SUV urbano híbrido enchufable que introduce en el país su avanzada tecnología Dual Mode Intelligent (DM-i). Este modelo representa un paso estratégico para acelerar la adopción de vehículos electrificados y ampliar el acceso a soluciones de movilidad más eficientes.
La marca, que logró posicionarse como líder en ventas de vehículos eléctricos e híbridos enchufables durante 2025 en Argentina, apuesta ahora a fortalecer su gama con un producto que combina eficiencia energética, autonomía extendida y un enfoque centrado en el uso cotidiano. El BYD ATTO 2 DM-i ofrece una autonomía total combinada de hasta 1.100 kilómetros, con la posibilidad de circular hasta 110 km en modo 100 % eléctrico, ideal para desplazamientos urbanos sin consumo de combustible.
Según explicó Christian Kimelman, country manager de BYD Argentina, el lanzamiento responde a una estrategia clara orientada a acelerar la transición hacia nuevas formas de movilidad. El ejecutivo destacó que el modelo permite ofrecer una experiencia mayormente eléctrica, respaldada por una red de concesionarios en expansión y una visión de largo plazo en el país.
Tecnología híbrida enchufable para maximizar eficiencia
El sistema Super Hybrid DM-i combina un motor eléctrico con uno a combustión que actúa principalmente como generador, optimizando el consumo y reduciendo las emisiones. El vehículo puede operar en modo eléctrico puro (EV) o híbrido (HEV), permitiendo que ambos motores trabajen en conjunto cuando se requiere mayor potencia o autonomía extendida.
Esta configuración reduce significativamente los costos operativos, al tiempo que garantiza una conducción silenciosa y eficiente en entornos urbanos, sin sacrificar versatilidad para viajes largos.
Diseño funcional, cabina inteligente y alto nivel de equipamiento
El nuevo SUV compacto presenta una carrocería de 4.330 mm de largo y una distancia entre ejes de 2.620 mm, dimensiones que favorecen el equilibrio entre maniobrabilidad y espacio interior. El habitáculo incorpora la reconocida batería Blade, que permite un piso plano y mejora la habitabilidad.
El interior se destaca por su enfoque tecnológico, con asientos simil cuero, iluminación ambiental y techo solar panorámico. Además, incorpora el sistema de comando por voz “Hi BYD”, basado en inteligencia artificial, junto con integración de Asistente de Google y cargador inalámbrico de 50 W para smartphones.
En términos prácticos, el baúl ofrece una capacidad de 425 litros, ampliable hasta 1.335 litros, adaptándose tanto al uso familiar como recreativo.
Seguridad avanzada y conectividad total
El modelo incorpora un completo paquete de asistencias a la conducción (ADAS) con más de 20 funciones, cámaras de visión 360°, seis airbags y anclajes ISOFIX e i-Size, reforzando la protección de los ocupantes.
También incluye acceso sin llave mediante tecnología NFC y control remoto de funciones como climatización a través de una aplicación móvil, elevando el nivel de conectividad y confort.
El BYD ATTO 2 DM-i ya está disponible en la Argentina con un precio oficial de u$s31.990, o su equivalente en pesos, posicionándose como una opción competitiva dentro del segmento de los SUV electrificados. Además, las primeras unidades incluyen cargador de pared, cargador portátil y beneficios promocionales para los primeros compradores.
