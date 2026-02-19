Neuquén incorporará el upstream al RIGI para impulsar inversiones en gas y petróleo

El gobernador Rolando Figueroa confirmó que la provincia está próxima a firmar la inclusión de las inversiones en exploración y producción de hidrocarburos al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones.

Neuquén suma las inversiones en exploración y producción al régimen de grandes proyectos

La provincia de Neuquén está próxima a formalizar la incorporación de las inversiones vinculadas al upstream al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) , una medida que apunta a fortalecer la producción incremental de gas y petróleo y generar condiciones más competitivas para el sector energético.

El anuncio fue realizado este miércoles 18 de febrero por el gobernador Rolando Figueroa, quien explicó que la inclusión responde a un planteo formal elevado en diciembre ante el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo.

Según detalló el mandatario, el objetivo fue sumar al régimen las inversiones relacionadas con la exploración y producción de hidrocarburos, es decir, el segmento upstream de la industria.

Figueroa sostuvo que el RIGI brindará “herramientas” que permitirán mejorar la eficiencia de la actividad y fomentar nuevas inversiones, en un contexto en el que Neuquén busca consolidar su liderazgo en materia hidrocarburífera.

La provincia es uno de los principales polos energéticos del país y concentra buena parte de la producción de gas y petróleo, por lo que la integración formal del upstream al régimen nacional se presenta como un paso estratégico para ampliar la capacidad productiva.

Una ventana de 30 años para producir y exportar

El gobernador remarcó que Neuquén cuenta con un plazo estimado de 30 años para producir y comercializar gas y petróleo. En ese marco, señaló que resulta necesario atraer capitales que permitan aprovechar esa oportunidad y sostener el desarrollo del sector energético en el largo plazo.

La estrategia oficial apunta a garantizar condiciones que impulsen la producción incremental, especialmente en áreas vinculadas al petróleo y al gas, considerados ejes centrales de la economía provincial.

De concretarse la firma, las inversiones en upstream quedarán formalmente integradas al RIGI, en línea con el pedido realizado por la administración neuquina a fines de 2025.

Proyección internacional: Neuquén en la Argentina Week

En paralelo, Figueroa confirmó que participará en la “Argentina Week”, que se realizará en marzo en Nueva York y contará con la presencia del presidente Javier Milei.

El mandatario provincial indicó que el 9 de marzo mantendrá reuniones con inversores y que el 12 las provincias presentarán sus proyectos y emprendimientos ante potenciales interesados.

Según señaló, Neuquén es una de las jurisdicciones que mayor interés ha despertado entre actores internacionales, en un contexto en el que la provincia busca posicionarse como destino prioritario de inversiones energéticas.

Estrategia para consolidar el perfil exportador

La incorporación del upstream al RIGI y la participación en foros internacionales forman parte de una estrategia más amplia para consolidar el perfil exportador de Neuquén y potenciar la producción de gas y petróleo en los próximos años.

Con la formalización del acuerdo, la provincia espera contar con un marco que incentive nuevos desembolsos de capital, fortalezca la competitividad del sector y acompañe el crecimiento de la actividad hidrocarburífera.