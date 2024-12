Emily Blunt habló sobre una posible secuela de "El diablo viste a la moda"

“En aquel entonces no sabía nada. Recuerdo que mi agente me llamó el fin de semana del estreno y me dijo: “Esto es lo que ha hecho”. Yo le pregunté: “¿Es bueno?”. Cuando lo estábamos filmando, nos reíamos a carcajadas todos los días. Pensábamos que estábamos haciendo algo divertido… pero no sabía que se convertiría en algo tan popular como lo hizo… Ahora me lo citan todas las semanas”.