Con la presencia de Robert Downey Jr. y Chris Evnas, Marvel presentó el esperado tráiler de "Avengers: Doomsday"

El film dirigido por los hermanos Russo llegará a los cines del mundo en diciembre de 2026 y cuenta con el regreso de grandes personajes.

Downey Jr. Evans y los hermanos Russo en el escenario de CinemaCon.

Marvel Studios presentó en CinemaCon el primer vistazo extenso a Avengers: Doomsday , su película que fusiona varios universos y que trae de vuelta a Robert Downey Jr. , Chris Evans y actores del universo de los X-Men.

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El máximo responsable de Marvel Studios, Kevin Feige , subió al escenario en Las Vegas el jueves para clausurar la presentación de Disney. "Doomsday retoma la historia donde la dejó Avengers: Endgame" , dijo Feige, expresando también su entusiasmo por presentar a los Avengers a los X-Men.

Doomsday supone el regreso de los directores Anthony Russo y Joe Russo al universo Marvel, al frente de la película a partir de un guion de Michael Waldron y Stephen McFeely. Joe Russo comentó sobre Doom: "No es simplemente un villano; es uno de los personajes más complejos de Marvel. Siempre va tres pasos por delante".

Acto seguido, Downey subió al escenario al son de "Sympathy for the Devil" de los Rolling Stones. El actor, conocido por su papel anterior en el Universo Cinematográfico de Marvel como Iron Man (Tony Stark), exclamó: "No me imaginaba volver a trabajar con este increíble equipo, y mucho menos interpretando a un nuevo personaje".

El tráiler revelado para los presentes dio el primer vistazo al Doctor Doom de Downey con su máscara.

"Dejen de lado sus pequeñas disputas. No den nada por sentado, excepto esto: si regresan, regresarán como hermanos y hermanas", les dice Thor, interpretado por Chris Hemsworth, a sus compañeros héroes sobre la amenaza de Doom. "Recuerden mis palabras: vamos a necesitar un milagro".

El video finaliza con Chris Evans sorprendiendo a Hemsworth, quien dice: "No es posible", mientras Evans agarra el martillo de Thor.

Luego, Evans apareció en el escenario y bromeó sobre Doom: "Este tipo... no me gusta".

Esto marcó el primer metraje extenso de Doomsday después de los breves avances lanzados a finales de 2025 y principios de este año que se centraban en Steve Rogers, Thor y los X-Men, así como uno centrado en Shuri y sus amigos wakandianos y La Cosa de los Cuatro Fantásticos. En conjunto, los avances generaron mil millones de visualizaciones en línea.

Avengers: Doomsday llega a los cines el 18 de diciembre. Seguramente, en las próximas semanas el primer tráiler este disponible para todos.