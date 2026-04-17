Mucho más violenta que la primera: HBO Max estrenó la secuela perfecta para los fanáticos de la acción + Seguir en









Una de las continuaciones que más estaban esperando los espectadores. Conocé de qué se trata esta historia.

Una secuela de HBO Max que no te podés perder si te gusta la acción. Imagen: HBO Max

HBO Max sigue sorprendiendo a los espectadores con sus estrenos y, en esta ocasión, apostó por una secuela muy esperada por los amantes del cine de acción. Con escenas intensas, peleas coreografiadas y un ritmo frenético, la plataforma suma una nueva película que promete mantener a los espectadores al borde del sillón.

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Las secuelas siempre generan expectativas, especialmente cuando la primera entrega logró sorprender con una historia sólida y un protagonista carismático. En este caso, la apuesta redobla la violencia y la adrenalina, llevando la acción a un nuevo nivel.

Nadie 2 Explosiva, cargada de violencia y con un gran elenco. La película imperdible de HBO Max. Imagen: HBO Max Así llegó Nadie 2, la continuación del éxito protagonizado por Bob Odenkirk, que retoma la historia con más golpes, más enemigos y una trama todavía más explosiva.

De qué trata Nadie 2 La película retoma la vida de Hutch Mansell, un hombre aparentemente común que en realidad esconde un pasado lleno de violencia. Luego de los acontecimientos de la primera entrega, intenta volver a la normalidad junto a su familia, pero ese equilibrio dura poco. Pronto, nuevas amenazas aparecen en su camino, obligándolo a regresar al mundo que había intentado dejar atrás. Esta vez, los enemigos son más poderosos y las situaciones más extremas, lo que lo lleva a enfrentarse a desafíos aún más peligrosos.

A medida que avanza la historia, Hutch se ve envuelto en una trama que mezcla crimen organizado, venganzas personales y secretos del pasado que resurgen. La tensión crece escena a escena, con secuencias de acción cada vez más intensas. El resultado es una película que combina humor negro, violencia explícita y un protagonista que no duda en hacer justicia por mano propia, consolidando el tono que convirtió a la primera parte en un éxito.

HBO Max: tráiler de Nadie 2 Embed - NADIE 2 Tráiler Español (2025) HBO Max: elenco de Nadie 2 Bob Odenkirk (Hutch Mansell)

Connie Nielsen (Becca Mansell)

Christopher Lloyd (David Mansell)

RZA (Harry Mansell)

Sharon Stone (Villana principal)