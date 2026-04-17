El lado más oscuro y violento del internet: la nueva película de HBO Max que no podrás sacar de tu cabeza + Seguir en









Una historia que muestra desde otro lado lo que sucede en el mundo virtual, desde una perspectiva que expone lo peor.

La imperdible película que está causando furor en HBO Max. Imagen: HBO Max

HBO Max continúa renovando su catálogo con propuestas cada vez más intensas y provocadoras, apostando por historias que generan impacto y abren debate. En ese camino, sumó una película que no solo entretiene, sino que también incomoda por la crudeza de su temática.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Se trata de una producción que pone el foco en un aspecto poco explorado del mundo digital: el trabajo de quienes moderan el contenido en internet y están expuestos a imágenes extremas todos los días.

Red Tóxica La moderación de los portales de internet muestra lo más oscuro que suben los usuarios. Imagen: HBO Max Con un tono oscuro y psicológico, la historia logra meterse en la mente del espectador. Entre los últimos estrenos que llegaron a la plataforma, una de las más perturbadoras es Red tóxica, una película que explora el costado más violento y perturbador de la web.

De qué trata Red tóxica La historia sigue a Daisy, una joven que trabaja como moderadora de contenido en una plataforma digital. Su tarea consiste en revisar publicaciones denunciadas por los usuarios y decidir si deben ser eliminadas, lo que la expone constantemente a material violento y perturbador.

A medida que pasa el tiempo, el impacto psicológico de ese trabajo empieza a afectarla profundamente. El contacto diario con imágenes extremas deteriora su salud mental, la aísla de su entorno y la empuja a una espiral cada vez más oscura.

Todo cambia cuando se topa con un video particularmente inquietante que parece mostrar un crimen real. A partir de ese momento, su obsesión por descubrir la verdad la lleva a involucrarse más allá de la pantalla. Red Tóxica Una película que muestra cómo el día a día en un trabajo difícil puede afectar fuertemente la psicología. Imagen: HBO Max HBO Max: tráiler de Red tóxica Embed - American Sweatshop | Trailer Español Subtitulado (2025) HBO Max: elenco de Red tóxica Lili Reinhart (Daisy Moriarty)

Daniela Melchior (Ava Lopez)

Jeremy Ang Jones (Paul Hui)

Josh Whitehouse (Isaac)

Tim Plester (Jeffrey Moore)