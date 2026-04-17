HBO Max continúa renovando su catálogo con propuestas cada vez más intensas y provocadoras, apostando por historias que generan impacto y abren debate. En ese camino, sumó una película que no solo entretiene, sino que también incomoda por la crudeza de su temática.
El lado más oscuro y violento del internet: la nueva película de HBO Max que no podrás sacar de tu cabeza
Una historia que muestra desde otro lado lo que sucede en el mundo virtual, desde una perspectiva que expone lo peor.
-
15 años de "Game of Thrones": qué es de la vida de los protagonistas
-
Dónde ver todas las temporadas de "Game of Thrones" y cuántos capítulos tiene cada una, a 15 años de su estreno
Se trata de una producción que pone el foco en un aspecto poco explorado del mundo digital: el trabajo de quienes moderan el contenido en internet y están expuestos a imágenes extremas todos los días.
Con un tono oscuro y psicológico, la historia logra meterse en la mente del espectador. Entre los últimos estrenos que llegaron a la plataforma, una de las más perturbadoras es Red tóxica, una película que explora el costado más violento y perturbador de la web.
De qué trata Red tóxica
La historia sigue a Daisy, una joven que trabaja como moderadora de contenido en una plataforma digital. Su tarea consiste en revisar publicaciones denunciadas por los usuarios y decidir si deben ser eliminadas, lo que la expone constantemente a material violento y perturbador.
A medida que pasa el tiempo, el impacto psicológico de ese trabajo empieza a afectarla profundamente. El contacto diario con imágenes extremas deteriora su salud mental, la aísla de su entorno y la empuja a una espiral cada vez más oscura.
Todo cambia cuando se topa con un video particularmente inquietante que parece mostrar un crimen real. A partir de ese momento, su obsesión por descubrir la verdad la lleva a involucrarse más allá de la pantalla.
HBO Max: tráiler de Red tóxica
HBO Max: elenco de Red tóxica
- Lili Reinhart (Daisy Moriarty)
- Daniela Melchior (Ava Lopez)
- Jeremy Ang Jones (Paul Hui)
- Josh Whitehouse (Isaac)
- Tim Plester (Jeffrey Moore)
Dejá tu comentario