Los bonos en dólares suben con fuerza ante la euforia en los mercados globales + Seguir en









El presidente Donald Trump dijo que la guerra de EEUU e Israel contra Irán estaba "a punto de terminar", mientras que la Casa Blanca se mostró optimista sobre un acuerdo.

Los títulos soberanos vuelven a anotar ganancias este viernes.

Los ADRs caen, pero los títulos soberanos vuelven a subir este viernes, en medio de la euferia de los mercados globales, que reaccionaron con vigor al alto el fuego de diez días entre Líbano e Israel. En las últimas horas, el presidente estadounidense Donald Trump anunció que la próxima reunión entre EEUU e Irán podría celebrarse este fin de semana, lo que aumentó el optimismo de que la guerra entre ambas naciones podría estar llegando a su fin.

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Así, los bonos en dólares operan con mayoría de alzas en Wall Street, liderados por el Bonar 2029 (+1,9%) y seguido por el Global 2035 (+0,8%). En solitario, el Bonar 2028 cae 1,2%. En ese escenario, el riesgo país se comprime a 512 puntos básicos y anota un nuevo mínimo desde mediados de febrero.

Francia y Reino Unido presidirán el viernes una reunión de unos 40 países con el objetivo de indicar a Estados Unidos que algunos de sus aliados más cercanos están dispuestos a desempeñar un papel en el restablecimiento de la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz una vez que las condiciones lo permitan.

El presidente Donald Trump dijo que la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán estaba "a punto de terminar", mientras que la Casa Blanca se mostró optimista sobre un acuerdo y señaló que probablemente se celebrarían nuevas conversaciones presenciales en Pakistán.

"Acabo de mantener excelentes conversaciones con el muy respetado presidente Joseph Aoun, del Líbano, y el primer ministro Netanyahu, de Israel. Estos dos líderes acordaron que, para lograr la paz entre sus países, iniciarán formalmente un alto el fuego de 10 días a las 5 p. m. (hora del este)", informó luego Donald Trump desde su red social Truth.

El FMI aprobó la segunda revisión del acuerdo El miércoles, el FMI anunció que se alcanzó un acuerdo a nivel staff en la segunda revisión del programa EFF. Para destrabar el desembolso de u$s1.000 millones, la revisión aún requiere la aprobación del Directorio, lo que podría tomar algunos días más. En cuanto a la acumulación de reservas netas, el comunicado indica que espera que aumenten al menos u$s8.000 millones en 2026 (comparado con los u$s11.000 millones esperados para 2026 en la primera revisión), con compras del BCRA de al menos u$s10.00 millones. Respecto al programa financiero para 2026, el comunicado señala: "Se está implementando una estrategia integral para refinanciar las obligaciones en moneda extranjera a través de emisiones de deuda en dólares bajo ley local, ventas de activos del Estado, repos del banco central y préstamos externos, potencialmente respaldados por organismos financieros internacionales. Con el tiempo, se espera que esta estrategia habilite un acceso oportuno y sostenible a los mercados internacionales".