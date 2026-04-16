Paramount confirmó la fecha de estreno de la película de "Call of Duty" de Taylor Sheridan

Sheridan y Berg son amigos de toda la vida y anteriormente trabajaron juntos en proyectos como Hell or High Water, que recibió cuatro nominaciones al Oscar.

La nueva entrega de Call of Duty de Paramount ya tiene fecha de estreno. El estudio reveló que la película se estrenará el 30 de junio de 2028, según anunció durante su presentación en CinemaCon el jueves.

“Les dije a todos que solo haríamos una película si era la adecuada. En David Ellison encontramos esa colaboración”, dijo el productor Rob Kostich, director de la compañía de videojuegos Activision, creadora de Call of Duty. Añadió: “Queremos asegurarnos de que la autenticidad se capture a nivel humano para que se sienta realmente real y, a la vez, dotarla de una dimensión épica”.

Taylor Sheridan regresa al mundo del cine como guionista del proyecto, escribiendo el guion junto a Pete Berg , quien también dirigirá una adaptación del videojuego de disparos en primera persona.

Sheridan y Berg son amigos de toda la vida y anteriormente trabajaron juntos en proyectos como Hell or High Water , que recibió cuatro nominaciones al Oscar, incluyendo Mejor Película y Mejor Guion Original para Sheridan. También colaboraron en Wind River.

Call of Duty, una de las franquicias de videojuegos más exitosas de todos los tiempos, ha sido la serie de videojuegos más vendida en Estados Unidos durante 16 años consecutivos, con más de 500 millones de copias vendidas en todo el mundo. Llega a cientos de millones de jugadores a nivel mundial.

La extensa trayectoria de Taylor Sheridan y Peter Berg

Entre los créditos de Berg se incluyen series como Painkiller y American Primeval. Escribió, dirigió y produjo The Mosquito Bowl, un drama épico sobre la Segunda Guerra Mundial para Netflix, basado en el libro superventas de Buzz Bissinger, cuya producción finalizó recientemente. También es productor ejecutivo de una nueva versión de Friday Night Lights.

Sheridan, quien fue noticia la semana pasada al firmar un enorme contrato de cinco años con NBCUniversal que lo llevará a dejar Paramount en 2019, tiene una larga lista de créditos televisivos basados en Paramount, incluyendo la creación de la exitosa serie Yellowstone, así como Mayor of Kingstown, Tulsa King, 1883, 1923, Lioness y Landman; la segunda temporada de Landman se estrena el próximo mes.

Actualmente tiene numerosos proyectos en diversas etapas de desarrollo y producción, incluyendo FAST , un thriller original protagonizado por Brandon Sklenar y dirigido por Ben Richardson, cuyo estreno está previsto con Warner Bros en abril de 2027.