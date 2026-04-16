¿La peor de su carrera? La película de Morgan Freeman en Prime Video que divide a la crítica + Seguir en









La superestrella de Hollywood fue fuertemente criticada por participar de este film, que mantiene una trama un tanto polémica y poco agradable para el público.

La estrella de Hollywood y una obra que, según la crítica, no le hace honor a su trayectoria. ABC

Normalmente, el nombre de Morgan Freeman es sinónimo de éxito, ya que se trata de una de las figuras más rentables de Hollywood. Por eso, llama la atención que en Prime Video figure una película que reabrió el debate sobre si es la peor producción en la que haya participado el actor o si solo se trata de una crítica exagerada

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Esta cinta logra incomodar a la audiencia pese a tener una trama poco original, apoyada en recursos que muchos consideran desagradables. Mientras que en diversos portales especializados la obra es fuertemente cuestionada, llegando incluso a poner en duda la vigencia del intérprete, la plataforma de streaming apuesta al morbo que genera el debate como un atractivo adicional para el público.

Muti Redbox El film empañó la imagen de Freeman ante la crítica. Prime Video De qué trata Muti - Rituales Mortales Este thriller, estrenado a finales de 2023 de manera limitada, retrata la vida de un detective que aún batalla para superar la muerte de su hija. Esto lo lleva a combatir lo que parece ser una serie de asesinatos con un punto en común en las víctimas: son niños. A partir de ese momento, deduce que todo es parte de una especie de ritual.

Allí entra en escena el Dr. Mackles, un antropólogo y profesor universitario local que guarda un secreto que no puede ser confesado. Ese es el personaje interpretado por Morgan Freeman.

El concepto del largometraje disponible en Prime Video es prometedor hasta cierto punto del relato. Sin embargo, la trama cae en una constante que despierta duras críticas hacia el actor y la producción. El ritmo, según señalan las reseñas, se ve afectado por la estructura de sus secuencias, un factor que termina por agotar la paciencia del espectador

Quizás lo que termina de salvar a Morgan Freeman es que, si bien figura como uno de los nombres principales, no es el protagonista de la obra. Su historia toma un rumbo paralelo y se distancia del detective. Sin embargo, este recurso no evitó que la cinta fuera despedazada tanto por la crítica especializada como por el público en los distintos portales de reseñas. Prime Video: tráiler de Muti - Rituales Mortales Embed - Muti Rituales Mortales | Tráiler Oficial (Doblado) | Cinemex Prime Video: elenco de Muti - Rituales Mortales Morgan Freeman

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